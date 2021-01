Con un titolo sul quale la raccomandazione è Buy e la sottovalutazione è del 50% la scelta sul da farsi dovrebbe essere scontata. Tuttavia il fatto che Cellularline continui a scendere in Borsa dovrebbe mettere in guarda da facili entusiasmi.

Tutto questo a dispetto di una sottovalutazione che è evidente qualunque sia il metodo utilizzato per valutare Cellularline. Ad esempio, il PE del titolo vale 12 circa, mentre quello del settore di riferimento vale 24. Analoghi risultati si ottengono andando a considerare il PEG o il PG. Anche gli analisti hanno un consenso medio Buy e un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 50%.

Inoltre le prospettive di crescita degli utili per i prossimi tre anni sono molto interessanti. Gli analisti stimano che la crescita degli utili sarà del 60% all’anno per i prossimi tre anni.

Si tratta, quindi, solo di capire quando comprare un titolo chiaramente sottovalutato.

La raccomandazione è Buy e la sottovalutazione è del 50% ma Cellularline continua a scendere. Cosa fare secondo l’analisi grafica?

Cellularline (MIL:CELL) ha chiuso la seduta del 27 gennaio in rialzo dello 0,66% rispetto alla seduta precedente, a quota 4,41 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista e punta al I obiettivo di prezzo in area 3,39 euro (I obiettivo di prezzo). In questo senso sarà decisiva la chiusura di questa settimana. Come si vede dal grafico, infatti, una chiusura settimanale inferiore a 4,42 euro potrebbe far accelerare al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

Viceversa, una chiusura settimanale superiore a 4,42 euro, se accompagnata da un segnale rialzista dello Swing Indicator, potrebbe far esplodere al rialzo le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, potrebbe apprezzarsi, nel caso migliore, dell’80% circa.

Time frame mensile

Anche sul mensile la situazione è molto incerta. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono sospese tra 4,39 euro e 4,61 euro. La rottura in chiusura mensile di uno di questi due livelli potrebbe determinare un movimento rialzista (obiettivi indicati dalle linee continue) o ribassista (linee tratteggiate).

La conclusione dei nostri Analisti sul titolo Cellularline

La chiusura di gennaio, che coincide anche con quella settimanale, potrebbe dare maggiori indicazioni su quello che sarà il futuro del titolo nel medio/lungo periodo. Aspettare, quindi, la chiusura del 29 gennaio prima di decidere un possibile investimento sul titolo. I livelli da monitorare sono quelli riportati nelle sezioni precedenti.

Approfondimento

Quali saranno nel 2021 gli investimenti più premianti fra azionario, criptovalute, valute e commodities?