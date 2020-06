La raccolta eccezionale dei PIR farà esplodere al rialzo le quotazioni di Banca Mediolanum?

Il mese di maggio ha visto una raccolta eccezionale dei PIR da parte di Banca Mediolanum.

Come ha riportato Plus24, l’inserto de IlSole24Ore,

Maggio è stato particolarmente positivo per Mediolanum che con un saldo di oltre 16 milioni ha incassato più di tutti, mentre nelle casse di Arca sono entrati 7,7 milioni. Segno meno, invece, per Lyxor in rosso per oltre 14 milioni, mentre per il resto del settore non ci sono stati grandi movimenti. Per quanto riguarda invece le performance, i dati sono generalmente positivi da inizio 2019 a metà giugno 2020. I tre prodotti che hanno reso di più sono stati Anthilia Small Cap Italia (47,1%), Credit Suisse Italian Equity (15,4%) e Symphonia Azionario Small Cap (13,3%). Fanalino di coda Consultinvest Risparmio Italia (-2,2%). Se la base di partenza parte da inizio 2018 abbondano invece i segni meno: solo quattro prodotti hanno evidenziano rendimenti positivi. Anche in questo caso, comunque, Anthilia Small Cap (20%) si è confermato al vertice e Consultinvest in fondo (-21%)

Con questi risultati, quindi, sembrerebbe che il periodo nero della pandemia da Covid-19 sia ormai alle spalle e che si possa guardare con ottimismo al futuro.

Questi risultati vanno inquadrati in un quadro complessivo che vede Banca Mediolanum molto bene messa. Tanto che gli analisti si Banca IMI hanno reiterato la raccomandazioni Buy con un prezzo obiettivo medio di 7,8€ che esprime una sottovalutazione di circa il 20%. Un altro aspetto molto interessante messo in evidenza dalla banca di affari è che il dividendo dovrebbe essere in crescita con una stima di 0,42€ per il 2020 e 0,45€ nel 2022 che ai livelli attuali esprimono un rendimento superiore al 6%.

La raccolta eccezionale dei PIR come impatterà sull’analisi grafica e previsionale?

Banca Mediolanum (MIL:BMED) ha chiuso la seduta del 22 in ribasso dello 0,31% rispetto alla seduta precedente, a quota 6,475€.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista e non ci sono più ostacoli lungo il cammino che porta in area 7,5025€ (I° obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello in chiusura di settimana aprirebbe le porte al raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 10,983€. La massima estensione del rialzo si trova in area 14,4697€ (III° obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzista del 120%.

Chiusure settimanali inferiori a 6,1771€ dovrebbero far scattare un campanello di allarme per i rialzisti.

Approfondimento

