Arrabbiarsi fa male sia alla nostra salute fisica, che psichica.

Spesso sentiamo dirci, non ti arrabbiare perché ti fa male alla salute. Bisognerebbe seguire questo consiglio perché è provato che arrabbiarsi provoca aritmia cardiaca, danni epatici, dolori muscolari, diarrea, gastrite, dermatite.

Non fa neanche bene reprimere la rabbia, perché tale repressione, potrebbe avere conseguenze sulla salute psicofisica. Secondo gli esperti, l’unica soluzione sarebbe quella di imparare a gestire la rabbia e ad autocontrollarsi.

Imparare a contare da uno a dieci, fare un profondo respiro e cercare di tranquillizzarsi.

Quando la rabbia fa male al cuore e non solo

Quando la rabbia è fuori controllo, fa male al cuore. E’ una emozione naturale ma se accade di continuo, ripetutamente e interferisce nei rapporti sociali, nei pensieri, nei sentimenti,con i comportamenti, può avere ripercussioni sulla salute psico-fisica. Le emozioni estreme comportano conseguenze simili all’esercizio fisico, aumenta la pressione sanguigna, accelera la frequenza cardiaca, e riduce l’apporto di sangue al cuore.

Le ghiandole surrenali producono adrenalina e cortisolo dando energia e forza al corpo per reagire. Tutto ciò comporta il defluire del sangue verso i muscoli, che si “preparano alla lotta”, aumenta la pressione sanguigna e la temperatura corporea, ed il respiro diventa più affannoso.

Una persona che si arrabbia molto è un soggetto a rischio di infarto, di stress, di insonnia, di cattiva digestione. Alcuni studi hanno evidenziato che gli individui che si arrabbiano frequentemente, sono più soggetti ad avere malattie delle coronarie rispetto a quelli che si arrabbiano raramente.

Quando la collera ci invade fino al punto di avvertirla fisicamente, il cuore batte più veloce, la pressione si alza, le coronarie si stringono e aumenta la probabilità che le placche ateroschlerotiche si distacchino formando dei trombi.

Poiché la rabbia fa male al cuore e non solo, questa potrebbe facilmente essere fatale per chi ha un sistema cardiovascolare non in perfetta salute.

È necessario, sapere se il cuore è in salute, per non farsi sorprendere dagli stress emotivi, facendo dei controlli regolari.