Non c’è peggiore cosa del mal di testa. Quando l’emicrania arriva, diventa veramente impossibile riuscire a fare le cose più semplici. Diventa impossibile concentrarsi, leggere è una tortura. Sappiamo che già in condizioni normali lo stress mette a dura prova la nostra memoria e la capacità di concentrazione. Alcuni ricercatori della prestigiosa Università di Stanford (California) hanno dimostrato che un’abitudine in particolare impedisce di mettere il turbo al nostro cervello.

Chi ha il mal di testa, la prima cosa che fa è prendere una pillola contro l’emicrania. Ma ci possono essere anche delle soluzioni diverse e più naturali.

L’University College di Dublino avrebbe scoperto un modo molto originale per alleviare i fastidi dell’emicrania e in certi casi anche farla passare.

Per fortuna non tutti coloro che soffrono di mal di testa hanno l’emicrania in forma cronica. Secondo le statistiche questo disturbo non in forma grave colpisce il 12% della popolazione italiana. In genere i sintomi sono di un intenso dolore ad un lato della testa che peggiora col movimento. La medicina non ha ancora individuato le cause precise che portano al mal di testa. I medici sono convinti che stress, problemi di sonno, disturbi di natura fisica e anche l’assunzione di farmaci, potrebbero provocare l’emicrania.

La quasi inimmaginabile soluzione che potrebbe alleviare il mal di testa e combattere l’emicrania scoperta dalla scienza

Chi soffre di questa patologia in forma cronica ha attacchi di mal di testa per almeno 15 giorni al mese e per almeno 3 mesi consecutivi. Secondo la medicina queste condizioni indicano che un paziente soffre di emicrania cronica.

La soluzione per alleviare e fare scomparire il dolore sono gli antidolorifici ai triptani. Ma per chi soffre di mal di testa la scienza negli ultimi anni ha fatto passi avanti anche in fase di prevenzione.

Gli anticorpi monoclonali potrebbe essere la soluzione per chi soffre di emicrania cronica perché sarebbero in grado di prevenirla. Queste molecole non agiscono sul sintomo del mal di testa ma sulla causa.

Chi non ha una emicrania cronica e soffre di mal di testa occasionalmente, la soluzione è l’antidolorifico. Ma un gruppo di scienziati della University College di Dublino avrebbe scoperto un modo molto originale per fare scomparire il mal di testa. Il team, guidato dalla dottoressa Claire Howlin, per alleviare l’emicrania avrebbe individuato la quasi inimmaginabile soluzione dell’ascolto di un particolare brano musicale.

La canzone è intitolata “All of us” ed è stata composta dal musicista Anatole. I ricercatori hanno fatto ascoltare questo brano a 286 volontari affetti da emicrania e ne hanno registrato gli effetti. La maggior parte di questi pazienti ascoltando la canzone ha provato sollievo e benessere. Insomma sembrerebbe, il condizionale è d’obbligo, che questa canzone abbia attutito il dolore del mal di testa.

La soluzione è quasi inimmaginabile perché in genere chi ha l’emicrania deve riposare in un luogo tranquillo e silenzioso. Ma secondo la dottoressa Howlin questo brano, composto con suoni strumentali, orchestrali e vocali, creerebbe meraviglia nell’ascoltatore. Questo effetto avrebbe dei benefici sui recettori del dolore.

