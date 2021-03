In casa e quando si fa la spesa, spesso si spendono dei soldi inutilmente e si fanno dei veroi prechi. Più volte associazioni come Coldiretti sono intervenute sull’argomento per aiutare le casalinghe e le famiglie a ottimizzare le proprie risorse. Oggi in modo semplice spiegheremo qual è la quantità giusta di detersivo per evitare sprechi, non avere rischi per l’ambiente, la salute e problemi per la lavatrice.

Molte persone pensano che versare molto detersivo nella vaschetta della lavatrice serva a lavare bene e meglio i panni, specialmente quando sono molto sporchi. In realtà non c’è niente di più sbagliato, anzi, il risultato sarà quello di lavare male il bucato e creari danni all’elettrodomestico. Capire quale sia la giusta quantità di detersivo ci permette di avere un grosso risparmio economico, grazie al migliore funzionamento della lavatrice, al minor consumo di detersivo e alla salvaguardia dell’ambiente.

Qual è la quantità giusta di detersivo per evitare sprechi, non avere rischi per l’ambiente, la salute e problemi per la lavatrice?

Innanzitutto c’è da dire che dosi elevate di detersivo lasciano aloni e residui sui panni, e possono creare allergie.

Per capire quale sia la quantità giusta di detersivo da versare nell’apposita vaschetta, bisogna prendere in considerazione alcuni semplici fattori.

La durezza dell’acqua

Se nell’acqua di casa c’è poco calcare, allora versare un cucchiaio di detersivo liquido nell’apposita vaschetta. Se l’acqua di casa è dura, quindi con molto calcare non utilizzare più di due cucchiai, di detersivo liquido.

Il trucco per sapere se stiamo usando la giusta quantità di detersivo

Effettuare un ciclo di lavaggio, senza panni e senza detersivo. Dopo cinque minuti, inserire la pausa e verificare se nell’acqua ci sono residui di sapone.

La loro presenza può significare nel lavaggio precedente si è usato troppo detersivo, che il risciacquo non è riuscito a smaltire.

Installazione di una apposita ventola

E ora un altro coniglio. Le muffe nere, se presenti nelle tubature della lavatrice, provocano cattivo odore. Per evitarlo definitivamente oppure prevenirlo, montare un kit di ventilazione da agganciare dietro la presa d’aria dell’elettrodomestico. In questo modo si consentirla circolazione dell’aria nel tamburo e nelle tubature diminuendo l’umidità anche del 30% o del 40%.