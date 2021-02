Quando noi italiani parliamo di carboidrati, la mente vola subito a un succulento piatto di spaghetti, di bucatini o di penne e pennette. Solo per fare qualche esempio classico della nostra tradizione culinaria. Ma, quale sarebbe la quantità giusta di carboidrati da assumere senza ingrassare? Tenendo proprio conto della nostra meravigliosa cucina e della fatica che facciamo a rinunciare alla nostra amata pasta. Vediamo, comunque con i nostri Esperti della Redazione, come districarci in questo amletico dubbio.

La quantità giusta di carboidrati dipende da noi

Dobbiamo però innanzitutto premettere un concetto: se siamo abituati ad assumere un tot di carboidrati al giorno, evitiamo anche solo l’idea di raddoppiarli per qualsiasi motivo. Facciamo un esempio pratico: se ne assumiamo 100/150 grammi quotidiani, passare anche solo a 250, metterebbe in crisi il nostro sistema metabolico. Quindi, ciò detto, la seconda cosa da capire immediatamente è come adattare eventuali cambiamenti al nostro stile di vita.

Chi può assumere carboidrati senza correre rischi

La quantità giusta di carboidrati da assumere senza ingrassare dipende principalmente da tre fattori: sesso, metabolismo e livello di attività fisica. La quota di zuccheri che possiamo assumere quotidianamente con i carboidrati deve collimare col 50% circa del nostro fabbisogno energetico. Prendiamo come spunto, allineandoci alle tabelle universali, un uomo di 70/75 chilogrammi di peso, quarantenne, che faccia attività sportiva, o comunque motoria. Il suo bagaglio necessario di carboidrati è compreso tra i 180 e 250 grammi. Parliamo di quantità necessarie per mantenere attivi e in equilibrio i muscoli, i tessuti, i globuli rossi e tutto il sistema nervoso.

La differenza tra le categorie che li assumono

Ma, perché, quando parliamo di carboidrati, differenziamo coloro che possono assumerli senza problemi o meno, in tre categorie? Semplicemente per permetterci di stare meglio. Ecco quindi che:

i maschi, rispetto alle femmine, tendono geneticamente a incanalare i carboidrati nei tessuti muscolari. Mentre le donne li trasformano maggiormente come grassi;

gli sportivi, uomini e donne, hanno ovviamente maggior bisogno di energia e di zuccheri, addirittura in quantità doppia, rispetto a un sedentario;

coloro che non hanno problemi di diabete e vantano un metabolismo efficiente, possono permettersi un’assunzione di carboidrati maggiore.

Ricordiamo comunque che queste sono linee guida generiche e, per entrare nello specifico di ogni soggetto, dobbiamo consultare medici e specialisti. Partendo proprio del nostro dottore, che conoscendo alla perfezione il nostro organismo, ci dirotta poi alla quantità giusta di carboidrati da assumere senza ingrassare.

