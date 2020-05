La qualità in Borsa premia: un’azione che continua a sorprendere al rialzo

La qualità in Borsa premia, per cui è importantissimo andare alla ricerca di titolo azionari che abbiamo qualità.

La qualità dell’azienda tende a mostrare un’elevata redditività e forti margini di profitto. Questo tipo di aziende sono stabili, in crescita e spesso hanno un’accelerazione delle vendite e dei profitti. Hanno anche una storia finanziaria forte e in miglioramento, senza segni di contabilità o di rischio di fallimento.

Zignago Vetro Spa è una di queste azioni e la metrica che certifica la sua qualità è il Return on Capital Employed (ROCE) a 5 anni, che è un solido 16,3%. Un buon ROCE a due cifre è un indicatore per le aziende che possono crescere in modo molto redditizio.

Zignago Vetro è un titolo azionario che nel corso del primo trimestre 2020 non ha risentito, troppo, della crisi economica dilagante. Le attività produttive, infatti, per la lori importanza non si sono fermate.

Queste condizioni al contorno hanno fatto si che i conti al 31 marzo 2020 fossero molto buoni.

I ricavi sono stati 108,97 milioni di euro, in aumento dell’8,3% rispetto ai 100,61 milioni realizzati nei primi tre mesi dello scorso anno. Tuttavia Zignago Vetro ha terminato lo scorso trimestre con un utile netto di 7,48 milioni di euro, il 28,5% in meno rispetto ai 10,46 milioni contabilizzati nei primi tre mesi del 2019. La marginalità, quindi, è scesa. Ciò non ha impedito di ridurre l’indebitamento che è diminuito a 237,92 milioni di euro, dai 251,41 milioni di inizio anno.

Dal punto di vista borsistico la performance degli ultimi 3 mesi è stata superiore a quella del mercato italiano. Inoltre gli ultimi 7 giorni abbiamo assistito a un’accelerazione rialzista che ha portato a un guadagno di oltre il 10%. Negli ultimi cinque anni, poi, ha guadagnato oltre il 170% considerando anche i dividendi.

La qualità in Borsa premia: quando acquistare Zignago Vetro?

Il titolo Zignago Vetro (MIL:ZV) ha chiuso la seduta del 29 maggio a quota 11,82€ in rialzo dell’1,37% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista e l’ultima settimana ha visto una performance molto importante per il titolo. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per il raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 14,041€. Una chiusura superiore a questo livello farebbe scattare un’accelerazione rialzista fino al II° obiettivo di prezzo in area 18,792€ per un rialzo del 60% circa dai livelli attuali. La massima estensione del rialzo si trova in area 23,54€ per un potenziale rialzo di oltre il 100%.

Segnali di debolezza si concretizzerebbero con chiusure settimanali inferiori a 11,136€.

Approfondimento

