Chi non ha un paio di jeans nel proprio armadio? Insomma, diciamocelo, questo tipo di pantalone è uno dei più comuni e utilizzati da tantissimi di noi. I jeans, infatti, sembrano non passare mai di moda e la facilità con cui li possiamo abbinare li rendono un capo perfetto per il nostro armadio. Ma, dato il largo uso che ne facciamo, non è raro che si rovinino e diventino da buttare. Ma, quando ciò accade, non apriamo subito il cestino dei rifiuti. Possiamo riutilizzarli in tanti modi diversi!

Come riciclare un vecchio paio di jeans per puntare al risparmio e alla creatività

Nel nostro precedente articolo “Dei modi davvero originali e particolari per riciclare i vecchi jeans e non gettarli”, avevamo già dato qualche consiglio che tornerà sicuramente molto utile a diversi di noi. E questa volta vogliamo darne altri, in modo tale da avere un quadro ancora più completo e ampio del riciclo che si può fare con un paio di pantaloni rovinati. Perciò, la prossima volta scordiamoci di buttare i vecchi jeans e riutilizziamoli in questo modo che potrà aiutare molti. Chi fa meditazione, apprezzerà sicuramente questo consiglio che stiamo per dare!

Un vecchio paio di jeans potrà diventare un fantastico e originale porta tappetino per lo yoga, ecco cosa dobbiamo fare

Tantissimi la mattina, quando si svegliano, amano andare in palestra per frequentare dei corsi di yoga e meditazione e trovare la pace interiore. Questa attività è diventata molto famosa negli ultimi anni anche in Italia e non mancano le persone che adorano praticarla. Ma sappiamo bene che, quando andiamo a lezione, spesso dobbiamo portare il nostro tappetino. E, per trasportarlo con comodità, potremo usare proprio un vecchio paio di jeans. Ci basterà vedere, infatti, se il diametro delle gambe sia abbastanza grande per mettere dentro il nostro tappetino. Una volta controllato ciò, ci basterà tagliare una delle gambe, cucirla e applicare un nastro biadesivo sulla parte superiore che ci permetta di chiuderlo.

