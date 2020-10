Mercati fra continui alti e bassi e a volte le escursioni giornaliere sono molto forti. Più o meno la situazione grafica dal 27 luglio in poi è rimasta la stessa in quanto si continua a lateralizzare intorno ai massimi di periodo. Ora però i nodi verranno al pettine e la prossima settimana sarà decisiva per il trend dei mercati fino a metà novembre.

Andiamo a definire lo stato dei luoghi e il perchè siamo ad un punto di prezzo e tempo fondamentale.

Le chiusure di contrattazione della scorsa settimana sono state le seguenti:

Dax Future

12.906,5

Eurostoxx Future

3.241

Ftse Mib Future

19.333

S&P 500

3.483,81

A questi prezzi quali sono le probabili mosse dei mercati? Quale direzione intraprenderanno da domani in poi?

Le previsioni annuali

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 16 ottobre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

Siamo ancora in una fase laterale ribassista ma da questa settimana che sta per iniziare, al massimo i primi giorni della successiva, si dovrebbe ripartire al rialzo per almeno un mese per poi lasciare spazio ad un ribasso fino a metà febbraio. Come dire? Dinanzi a noi, abbiamo forse gli “ultimi scampoli” di rialzo e poi dovrebbe essere consigliabile tirare i remi in barca per qualche mese.

La prossima settimana sarà decisiva per il trend dei mercati fino a metà novembre

Ora andiamo a definire i livelli spartiacque fra rialzo e ribasso per mantenere il polso della situazione e seguire il trend per effettuare operazioni di trading con maggiori probabilità a favore.

Dax Future

Rialzi duraturi solo con la chiusura del 23 ottobre superiore a 13.136,5. Nuovi rimbalzi solo con chiusura giornaliera del 19 ottobre superiore a 12.984.

Eurostoxx Future

Rialzi duraturi solo con la chiusura del 23 ottobre superiore a 3.277. Nuovi rimbalzi solo con chiusura giornaliera del 19 ottobre superiore a 3.255.

Ftse Mib Future

Fase rialzista in pericolo solo con la chiusura settimanale del 23 ottobre inferiore a 18.895. Nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 19 ottobre superiore a 19.455.

S&P 500

Fase rialzista in pericolo solo con la chiusura settimanale del 23 ottobre inferiore a 3.441. Nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 19 ottobre superiore a 3.516.

Cosa fare quindi? Il trend non è definito in ottica settimanale e quindi si procederà per step. Al momento sono consigliabili solo operazioni in ottica intraday in attesa di capire quale sarà e come si definirà il trend da ora a metà novembre.

Si procederà per step.