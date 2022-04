La prossima settimana Leone a rischio corna mentre Toro, Vergine e Cancro avranno giornate esaltanti, saranno invece giorni di passione per questo fortunato segno

Dopo il ponte pasquale, come sarà la nostra settimana, secondo le stelle? Quanta generosità nell’Ariete. Nel senso che ci spenderemo e molto per una persona a noi speciale, ma trascurandoci. Invece, avremmo bisogno di più tempo da dedicare a noi, magari per scaricare lo stress.

Saranno giorni di grande popolarità per il Toro, ma non sempre è un bene. Nel senso che qualcuno ci parlerà anche alle spalle, ma poco importa. Sapremo gestire i pettegolezzi con grande serenità. La prossima settimana Leone a rischio corna, purtroppo, mentre ci sono segni a cui andrà davvero bene. E, addirittura, c’è chi farà del suo fascino l’arma vincente.

Il Cancro sarà leader in molti cambi e la Vergine finalmente cambierà qualcosa della sua vita

I Gemelli dovrebbero imparare, nei prossimi giorni, a vivere un po’ controcorrente. Ne beneficeremo anche in ufficio o nelle nostre vicende domestiche. E i single farebbero bene a lasciarsi un po’ andare considerando di più quella persona che gli ronza intorno.

Vita sociale, è il caso di dirlo, alle stelle per il Cancro. Saremo l’anima di molte cose che ci circondano nella vita. È il tempo anche di dedicarci a qualche causa che ci stia particolarmente a cuore.

Il Leone vivrà giorni di grande affanno. Il desiderio di fare soldi potrebbe travolgere tutto il resto della nostra vita, compromettendo il rapporto di coppia con un partner che si sente troppo trascurato. Con rischio corna.

Aria di cambiamenti per la Vergine. E sono tutti positivi. Non ci accontentiamo più della routine quotidiana, ma sogniamo di dare una svolta alla vita. Pasqua, insomma, ci ha caricati, ma attenzione a non cadere.

Per la Bilancia le cose non girano al meglio. Ci sono persone che ci stanno vivere male. Anche nel rapporto di coppia, sempre più difficile, è arrivato il momento di prendere delle decisioni importanti, lasciando andare chi non ci vuole più.

La prossima settimana Leone a rischio corna mentre Toro, Vergine e Cancro avranno giornate esaltanti, saranno invece giorni di passione per questo fortunato segno

Il lato sensuale dello Scorpione vivrà giorni di gloria. Difficile che qualcuno resista al nostro fascino. Passione e lussuria saranno il tema della settimana, con anche spese pazze e buoni ristoranti in agenda.

Il Sagittario farebbe bene a frenare un po’ dopo i bagordi degli scorsi giorni. Rimettendosi un po’ in forma. Anche dal punto di vista sentimentale, forse è il caso di non tenere il piede in troppo scarpe.

Per il Capricorno saranno giorni di estro creativo. Abbiamo voglia di staccare con la testa dal la solita vista e quindi ci dedicheremo a qualche hobby che ci farà distendere anche i nervi

L’Acquario gode ancora dei bei giorni del ponte pasquale e cercherà nuovamente il contatto con la natura. Casa ci sta stretta e abbiamo voglia di staccare ancora, magari andando a visitare qualche bel posto nuovo.

I Pesci saranno considerati dei leader nei prossimi giorni. Quello che diciamo o facciamo interessa a molti e quindi ci sentiremo importanti. Attenzione, però, a non esagerare o ci si ritorcerà contro.

Lettura consigliata

Non è tardi per iniziare a perdere peso in vista della temuta prova costume e con questi esercizi di corsa all’aperto sarà più facile farlo, ma attenzione agli errori da non fare