La prossima chiusura settimanale potrebbe segnare l’inizio di un profondo avvitamento ribassista per Sostravel.com. Potrebbe, però, accadere anche il contrario. Cioè le quotazioni ripartono al rialzo verso gli obiettivi indicati nei report precedenti (clicca qui per leggere).

Tutto dipenderà dal comportamento delle quotazioni quando raggiungeranno il supporto chiave in area 0,968 euro (I obiettivo di prezzo).

Come si vede dal grafico l’impostazione del titolo è ribassista e le quotazioni si stanno avvicinando al fortissimo supporto in area 0,968 euro. Già in passato questo livello ha determinato una forte reazione del titolo che ha reagito ripartendo al rialzo. Si è trattato, però, sempre di un fuoco di paglia. Le quotazioni, infatti, hanno raggiunto area 1,4 euro prima di ripartire nuovamente al ribasso.

Possiamo, quindi, dire che i livelli da monitorare con estrema attenzione per il futuro sono 0,968 euro e 1,4 euro. Solo una chiusura settimanale esterna a uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi si collocano in area 2,5 euro come ottenuto calcolando il fair value con il metodo del discounted cash flow. Al ribasso, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura con un potenziale ribasso di circa l’80%.

Dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo Sostravell.com è fortemente sopravvalutato. Tuttavia, secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita. Gli utili, infatti, sono attesi crescere a un ritmo medio di oltre il 40% per i prossimi tre anni. Inoltre, l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.

Secondo gli analisti che coprono Sostravel.com il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprima una sottovalutazione superiore al 30%.

Il titolo Sostravel.com (MIL:SOS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 7 giugno a 1,10 euro in rialzo del 2,80% rispetto alla seduta precedente

Time frame settimanale