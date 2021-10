Dopo che settimana scorsa l’incertezza sui mercati azionari a Wall Street era durata per una sola seduta prima di lasciare nuovamente spazio al rialzo, la settimana appena conclusasi è stata maggiormente combattuta. Il finale, però è stato lo stesso e la prossima chiusura settimanale potrebbe far decollare i mercati azionari a Wall Street.

Come si vede dal grafico settimanale, infatti, le quotazioni hanno chiuso sopra l’importante resistenza in area 35.980. Una conferma di questo break in chiusura di settimana prossima potrebbe dare il la a un’accelerazione rialzista che non dovrebbe sorprendere vista anche la stagionalità del Dow Jones. Come si vede dal grafico seguente, infatti, i mesi di novembre e dicembre sono tra quelli con la più elevata probabilità di chiudere al rialzo. Nel caso specifico per entrambi la probabilità è del 68%.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Una conferma in tal senso, poi, si avrebbe con una conferma sul time frame giornaliero della rottura della resistenza in area 35.790.

Andiamo ora ad analizzare per ciascun time frame lo scenario in corso e i possibili sviluppi futuri.

La prossima chiusura settimanale potrebbe far decollare i mercati azionari a Wall Street: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 29 ottobre a quota 35.819,56 in rialzo dello 0,25% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dello 0,40%.

Time frame giornaliero

Dopo tanto salire le quotazioni sono arrivate a stretto contatto con l’importante resistenza in area 35.790. La conferma in chiusura di giornata del break rialzista potrebbe spingere le quotazioni del Dow Jones verso il II obiettivo di prezzo in area 36.690. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 38.120.

I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso dovessimo assistere a una chiusura giornaliera inferiore a 35.250.

Time frame settimanale

La settimana appena conclusasi ha visto segnare nuovi massimi storici che adesso le quotazioni già si trovano ad affrontare una nuova sfida. Sul cammino rialzista, infatti, c’è la resistenza in area 35.980 (I obiettivo di prezzo) che potrebbe frenare l’ascesa del Dow Jones. Prestare, quindi, molta attenzione a quanto accadrà nelle prossime settimane.

Il superamento di questo ostacolo, infatti, farebbe scattare un rialzo verso area 40.000.

Ovviamente la mancata realizzazione di questo scenario rialzista potrebbe spingere il Dow Jones nuovamente al ribasso. Una conferma di questo scenario ribassista si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 34.500.

Time frame mensile

La chiusura di ottobre conferma l’immediato recupero della rottura del supporto in area 33.950 osservato in chiusura a settembre. In questo caso gli obiettivi per i prossimi mesi sono quelli indicati in figura dalla linea continua.