Quello che proponiamo oggi è un dolce intramontabile amato sia dai grandi sia dai piccini: la crostata. Nella nostra versione vogliamo usare un frutto tipico di questo periodo, ovvero i mandarini. La profumata crostata dal sapore invernale è un vero piacere per il palato perché unisce la cremosità e la dolcezza della crema alla friabilità della frolla. Vediamo insieme come prepararla.

Ingredienti per la frolla

250 gr. di farina 00;

125 gr. di burro;

1 uovo;

100 gr. di zucchero a velo;

scorza di un limone non trattato;

200 gr. di fagioli secchi per la cottura.

Ingredienti per la farcitura

50 gr. di marmellata di albicocche;

2 tuorli;

80 gr. di zucchero semolato;

200 gr. di mascarpone;

5 mandarini;

2 cucchiai di liquore al mandarino.

Preparare la frolla e farla cuocere

Per preparare la frolla, mettere in un mixer la farina e il burro freddo di frigorifero a pezzetti. Azionare il mixer fino ad ottenere un composto sabbioso. Unire lo zucchero a velo, l’uovo e la scorza di un limone non trattato. Far andare il mixer per qualche secondo e poi procedere ad impastare la frolla con le mani fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Avvolgerlo nella pellicola e farlo riposare in frigorifero per circa un’ora.

Nel frattempo, imburrare una teglia per crostate (con bordo basso e scannellato) e far scaldare il forno a 180 gradi ventilato. Quando la frolla avrà riposato in frigo, prenderla e stenderla con il mattarello su un piano da lavoro infarinato fino ad ottenere una frolla spessa circa mezzo centimetro. Adagiarla sulla teglia imburrata e farla aderire bene al fondo e ai bordi. Con un coltellino a lama liscia rimuovere la frolla in eccesso. Bucherellarla con i rebbi di una forchetta e coprirla con un foglio di carta da forno. Adagiare sopra i fagioli secchi e farla cuocere per circa 15 minuti.

Preparare la farcitura e la crostata

Nel frattempo, cimentarsi con la farcitura. Mettere dunque i tuorli e lo zucchero in una ciotola e lavorarli con le fruste elettriche per un paio di minuti. Incorporare il mascarpone poco alla volta ed aggiungere il liquore al mandarino mescolando con una spatola. Trasferire la crema sulla frolla ormai raffreddata e livellarla per bene. Sbucciare i mandarini e coprire la crema con tutti gli spicchi a disposizione. Spennellare la marmellata di albicocche sugli spicchi di mandarino e lasciarla riposare in frigorifero per circa due ore.

La profumata crostata dal sapore invernale è un vero piacere per il palato ed è pronta per essere servita e gustata.

