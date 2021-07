La probabilità che sui mercati azionari di Wall Street si assista a un ritracciamento aumenta sempre più, così si può sintetizzare la terza settimana consecutiva durante la quale i rialzisti hanno cercato di rompere al rialzo la resistenza in area 34.860 (II obiettivo di prezzo) senza, però, riuscirci.

Se estendiamo la nostra analisi a quanto successo da maggio in poi vediamo che il registro è sempre lo stesso. Quotazioni a contatto con la resistenza in area 34.860 che non riescono a superarla. Inoltre notiamo come le escursione settimanali siano sempre state molto contenute. Solo una volta abbiamo assistito a una settimana chiusa al ribasso per più del 3% immediatamente seguita da un’altra settimana con un rialzo del 3%. Praticamente alta volatilità senza, però, dare una svolta alla tendenza in corso.

Si è sempre, quindi, nella stessa situazione in cui ci si trovava alcune settimane fa quando scrivevamo, I mercati azionari a Wall Street sono sempre impostati a rialzo ma restano da superare ostacoli molto importanti.

La probabilità che sui mercati azionari di Wall Street si assista a un ritracciamento aumenta sempre più: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (clicca qui per le quotazioni) ha chiuso la seduta del 16 luglio a quota 34.687,86 in ribasso dello 0,86% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dello 0,52%.

Time frame settimanale

La situazione sul Dow Jones è molto complicata. Da inizio aprile, infatti, le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 33.600 – 34.860. Sebbene lo Swing Indicator abbia dato una lunga serie di segnali rialzisti le quotazioni non riescono a decollare lasciando sempre in bilico il futuro dell’indice. Solo una chiusura settimanale esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Continuare, quindi, a monitorare con attenzione i livelli indicati.

Time frame mensile

Per il lungo periodo l’impostazione è saldamente rialzista. Monitorare solo il supporto in area 33.950 in chiusura mensile.