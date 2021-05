Al giorno d’oggi, si sa, la privacy sul cellulare è diventata una questione estremamente importante. Infatti, a quanti di noi è capitato di scrivere un messaggio importante e notare che un familiare o un partner aguzzava un po’ troppo l’occhio? E quanti commenti indesiderati abbiamo dovuto sopportare per colpa di qualche conoscente un po’ troppo indiscreto?

Per fortuna esiste una soluzione efficace ed economica che fa veramente al caso nostro. Infatti, la privacy del cellulare è sempre al sicuro grazie a questo piccolo trucco anti-spia che solamente i più appassionati conoscono.

Una questione di privacy

Tutti noi dovremmo avere la possibilità di passare del tempo al cellulare sicuri che la nostra privacy sia rispettata. Capita, infatti, di scrivere dei messaggi veramente privati di cui non vogliamo nessuno venga a conoscenza.

Purtroppo, però, esistono tante persone che sembra non abbiano altro da fare che allungare lo sguardo sul nostro cellulare e spettegolare su quel che facciamo.

E non parliamo solamente di amici, parenti o conoscenti, ma anche di perfetti sconosciuti un po’ troppo curiosi. Per fortuna esiste una soluzione facile ed economica che permetterà veramente a chiunque di tutelare la propria privacy al cellulare.

La privacy del cellulare è sempre al sicuro grazie a questo piccolo trucco anti-spia che solamente i più appassionati conoscono

Per proteggere la nostra privacy basterà applicare sul cellulare una pellicola protettiva studiata apposta per allontanare sguardi indiscreti.

Questa pellicola è formata, infatti, da un piccolo vetro temperato, capace di impedire la visuale a chiunque non guardi direttamente il cellulare. Per cui chiunque guardi il nostro telefono da un’angolazione diversa da quella frontale non sarà in grado di sapere cosa stiamo facendo.

Al contrario, queste persone vedranno solamente uno schermo nero, simile a quando il nostro cellulare è spento. Comprare questa pellicola è facilissimo e ha un costo generalmente inferiore ai 10 euro. Grazie a questo piccolo e ingegnoso trucco nessuno potrà più sapere cosa facciamo sul cellulare e la nostra privacy sarà finalmente salva.

Approfondimento

Come evitare che il cellulare si scarichi sempre più in fretta seguendo questo consiglio