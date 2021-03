Le lunghe passeggiate primaverili con il cane sono un toccasana anche per l’animo del padrone. Tuttavia, la primavera porta con sé l’insidia di questa pianta pericolosa per il cane: il forasacco. Dall’aspetto simile a una spiga di grano, questa pianta rappresenta un pericolo per gli animali domestici di ogni tipo e per il cane in particolare. Ogni anno, molti veterinari sono infatti costretti a intervenire con la rimozione di queste spighe da orecchie, occhi e zampe del cane. Ecco cosa sapere su questa pianta dannosa.

Il forasacchi

La Redazione di ProiezionidiBorsa aveva messo in guardia i Lettori sui pericoli di un insetto dannoso per il cane, già in questo precedente articolo. Si trattava della processionaria, un insetto che nidifica in prossimità degli alberi da pino.

Tuttavia, le giornate primaverili nascondono anche il terrore di questa pianta potenzialmente dannosa per l’animale. Il forasacco attraversa una prima fase in cui è verde e rigoglioso e non è troppo pericoloso.

Ma quando esso diventa giallo e secco, tende a diventare anche più “appiccicoso” e a entrare in contatto con punti più vulnerabili del cane. Si tratta delle orecchie, ad esempio, o delle zampe, degli occhi o del pelo. Come proteggere allora il proprio cane?

A cosa prestare attenzione

Ora che è chiaro che la primavera porta con sé l’insidia di questa pianta pericolosa per il cane, come tutelarlo? Se il cane ha un forasacchi nell’orecchio potrebbe scuotere ripetutamente la testa, come a voler scrollare via qualcosa.

Inoltre, il cane tenderà a grattare con la zampa l’orecchio, che diventerà immediatamente arrossato. Il fastidio porta anche agitazione, iperventilazione e irrequietezza generale del cane. In caso di questi sintomi, consigliamo di contattare immediatamente il veterinario, in quanto il forasacchi tende a “camminare” all’interno dell’orecchio del cane.

La sua particolare struttura e la sua collosità, lo rendono una pianta quasi scalatrice e la sua rimozione diventerebbe sempre più difficile. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di proteggere le orecchie del cane con un para-orecchi durante le camminate nel prato.

Altri pericoli

Il forasacchi, in virtù della sua punta acuta, tende a entrare anche nelle zampe del cane e a “camminare” sotto la pelle. Qualora il cane mostrasse gli stessi sintomi prima descritti, contattare tempestivamente il veterinario non aggraverebbe ulteriormente la situazione. Suggeriamo un’ispezione approfondita delle condizioni del cane, dopo ogni passeggiata nel verde.