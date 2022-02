La primavera ci regala questo frutto delizioso, amico della dieta e dell’intestino, ricco di vitamina C e perfetto come dessert

In primavera la natura si risveglia e ci regala frutti succosi e prelibati. I mercatini rionali e i supermercati sono invasi da odori e colori che simboleggiano il risveglio dopo il lungo letargo invernale. A primavera la natura è generosa e ricca di sapori e di odori. Per il nostro dessert abbiamo scelto la fragola, un frutto ricco di vitamina C e potassio, dal sapore delicato e inconfondibile che si adatta a infinite preparazioni.

La vitamina C incontra il Grand Marnier

Il Grand Marnier è un cognac aromatizzato all’arancia che trova largo uso in cucina e rende raffinato ogni dolce. Lo abbiamo usato per esaltare il sapore delle fragole. La primavera ci regala questo frutto delizioso che useremo per realizzare un delicato dessert.

Ingredienti per 4 persone:

250 g di fragole;

zucchero a velo q.b.;

2 tuorli d’uovo;

60 g di zucchero;

25 g di fecola di patate;

250 ml di latte;

scorza grattugiata di ½ arancia;

1 noce di burro;

1 bustina di vanillina;

200 g di panna montata;

1 bicchierino di Grand Marnier;

4 savoiardi;

succo d’arancia q.b.

Laviamo le fragole accuratamente in acqua con l’aggiunta di succo di limone o vino bianco. Le fragole vanno lavate con il picciolo per impedire all’acqua di penetrare nella polpa. Tagliamole a pezzi e sistemiamole in una ciotola. Spolverizziamo leggermente con lo zucchero a velo e irroriamo con ½ bicchierino di Grand Marnier. Il Grand Marnier può essere sostituito con un altro liquore aromatizzato alla frutta. Lasciamo macerare in frigorifero per circa 30 minuti.

Nel frattempo prepariamo la crema. Montiamo i tuorli con lo zucchero e aggiungiamo gradualmente la fecola di patate e la vanillina. Versiamo il latte a filo e amalgamiamo. Uniamo infine la buccia grattugiata di ½ arancia e la noce di burro e cuociamo a fuoco dolce sempre mescolando. Quando la crema sarà pronta aggiungiamo il rimanente Grand Marnier e lasciamo raffreddare. Intanto montiamo la panna con 2 cucchiai rasi di zucchero a velo.

Ne aggiungiamo metà alla crema e mescoliamo delicatamente. In 4 coppe versiamo metà della crema e sovrapponiamo i savoiardi leggermente bagnati nel succo di arancia. Distribuiamo nelle coppe le fragole e copriamo il tutto con la rimanente crema. Decoriamo con la panna montata rimasta, aiutandoci con una sac à poche e poniamo le coppe in frigorifero. Il dessert è pronto per essere gustato a fine pasto o anche per una merenda golosa. Possiamo offrirlo ai nostri ospiti che ne saranno deliziati.

