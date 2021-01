Se a fine anno ci eravamo lasciati con qualche piccolo dubbio (clicca qui per leggere), la prima settimana del 2021 lancia il Ftse Mib Future verso quota 30.000.

Certo siamo solo all’inizio del mese, e per chi ragione nel lunghissimo periodo, lontanissimi dalla chiusura trimestrale, ma l’inizio del cammino sembra essere promettente.

Andiamo, quindi, a vedere le implicazioni sul settimanale a seguito della settimana appena conclusasi e le prime indicazioni sul time frame mensile.

La prima settimana del 2021 lancia il Ftse Mib Future verso quota 30.000: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 8 gennaio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 22.641 in ribasso dello 0,12% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo del 2,31%.

Time frame settimanale

La tendenza rimane saldamente rialzista con le quotazioni che hanno rotto l’ultima resistenza in area 22.200 prima del II obiettivo di prezzo in aera 23.300. Al raggiungimento di questo scenario potrebbe iniziare una fase laterale con base in area 22.200 oppure una chiusura settimanale superiore a 23.300 con obiettivo in area 26.360.

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 22.200.

Time frame mensile

Ci eravamo lasciati con la chiusura di dicembre che aveva confermato la rottura dell’importante resistenza 21.900 (I obiettivo di prezzo sul time frame mensile). L’inizio di gennaio prosegue lungo la stessa linea. A questo punto si sono aperte le porte a una prosecuzione del rialzo fino al II obiettivo di prezzo in area 30.700. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 39.250 (III obiettivo di prezzo).

I ribassisti tornerebbero a controllare la tendenza in corso nel caso di chiusure mensili inferiori a 21.900.