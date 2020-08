Quanto ci piacerebbe alzarci sempre con il piede giusto. È un modo di dire, ma ha un fondamento. I primi gesti che compiamo al mattino possono avere un’influenza notevole sul resto della giornata. Ognuno dovrebbe adeguare la propria routine in base alle esigenze lavorative, agli impegni famigliari, alle questioni di salute.

Ci sono però alcune abitudini di cui tutti possono beneficiare, e altre che non fanno solo danno.

Sai qual è la prima cosa che dovresti fare la mattina? Premettiamo che non è niente di complicato o impegnativo, sappiamo che appena svegli tutto è più difficile. Per fortuna, si tratta della cosa più facile del mondo. La prima cosa che dovresti fare la mattina è bere un bel bicchiere d’acqua. O anche due. Facile no? Eppure non tutti lo fanno. Quando le cose sono tanto semplice rischiano di essere date per scontate. E moltissime persone dimenticano l’importanza di bere a sufficienza.

Un’abitudine da cui tutto l’organismo trae beneficio

Invece è un’abitudine da cui tutto l’organismo trae beneficio. Il consiglio deriva dalla cultura giapponese. Essa dà molta importanza all’abitudine di bere acqua ogni mattina, consigliando circa mezzo litro a stomaco vuoto.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Potresti cominciare con due bicchieri e poi arrivare a quattro. La cosa migliore sarebbe bere quest’acqua, poi andare in bagno, lavarsi i denti e svolgere le altre pratiche igieniche, e passati 30 minuti fare colazione. Sì, può sembrare dura aspettare mezz’ora prima del caffè, ma in realtà il tempo vola e dopo qualche giorno la differenza si sentirà.

Quali sono i vantaggi?

Per cominciare, dopo un gran numero di ore senza bere, il corpo necessita idratazione. Anche solo per questo dovremmo intuire che la cosa non può che farci bene. Bere subito un abbondante quantità d’acqua contribuisce ad attivare il metabolismo e velocizzarlo. Questa abitudine se portata avanti con costanza aiuta concretamente a smaltire i grassi in eccesso. In più ti sentirai subito più energico: è un ottimo modo per svegliare corpo e mente.

I benefici sono tanti

I benefici sono tanti, legati alla diluizione degli acidi e alla reidratazione delle cellule. Tra questi abbiamo la depurazione dalle tossine, riattivando il sistema gastrointestinale. Previene l’acidità di stomaco, e attiva l’intestino contrastando la stitichezza.

Rafforza il sistema linfoide, con un aumento delle difese immunitarie. Favorisce la diuresi, evitando dunque la ritenzione idrica, relativi inestetismi inclusi. Reidratarsi come prima cosa ogni mattina, può prevenire anche ipertensione, cistite e altri disturbi delle vie urinarie.

Agisce in modo positivo su tutti gli organi del corpo, contribuendo anche a migliorare la bellezza della pelle. Consigliamo di bere acqua a temperatura ambiente o tiepida, non fredda e non bollente.