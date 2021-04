Non è più l’alimentazione di una volta. Inutile dirlo che, l’avvento della globalizzazione e delle moderne tecniche di allevamento e coltivazione hanno stravolto la nostra dieta. Se una volta vivevamo dei prodotti dell’orto e dell’aia, adesso a tavola portiamo cibi di cui spesso non conosciamo la filiera produttiva. Con gravi conseguenze per il nostro organismo. E, la prevenzione del tumore al colon passa da anche questa dieta salutare ma nessuno lo sa o non ci pensa. Ecco allora, cosa mangiare per proteggere questo organo basilare del nostro corpo.

Perché mantenere il colon in perfetta forma ricade coi suoi benefici su tutto l’organismo

La prevenzione del tumore al colon passa anche da questa dieta salutare ma nessuno lo sa e soprattutto ignora quanto faccia bene al resto del corpo. In pochi ad esempio sanno, che, una dieta quotidiana del colon, permetter di mantenere l’energia giusta per affrontare la giornata. Ma non solo:

aiuta a mantenere il peso forma;

mantiene in equilibrio la distribuzione dei nutrienti al resto dell’organismo;

favorisce la concentrazione mentale;

permette a minerali e vitamine di arrivare agli organi del corpo in maniera costante e nelle giuste dosi.

Tenere pulito il colon è come fare la revisione della macchina.

Tante anzi tantissime fibre per aiutare il colon

Un colon in salute ha bisogno di tantissime fibre della frutta e della verdura. Le famose 5 porzioni al giorno sono utili anche per questo. E, ricordiamo che pulire il colon, significa eliminare o ridurre i gas intestinali e smaltire le tossine che li causano. Il modo migliore per garantire al colon la salute è soprattutto alimentarsi con frutta e verdure crude. Le verdure a foglia verde posseggono un alleato importante: la clorofilla, che aiuta a disintossicare ed eliminare le scorie alimentari.

Non solo verdura e frutta ma anche questa lista

Quindi, tanta frutta e verdura, praticamente tutte, ma anche:

l’aglio;

i cereali integrali;

i grassi Omega3;

i legumi;

yogurt naturale e kefir.

Tutti preziosi supporti per il nostro colon, unitamente a bere tanta acqua, almeno il famoso litro e mezzo al giorno.

