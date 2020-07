Quando ci addormentiamo, il nostro corpo cambia mille posizioni. Ma quella che scegliamo per scivolare tra le braccia di Morfeo, ci dice molto sulla nostra personalità. Infatti la posizione prevalente nel sonno rivela la nostra personalità.

Ecco una piccola guida per scoprire chi siamo, partendo dalla nostra posizione prevalente a letto.

La posizione a riccio

Posizione a riccio. È la posizione fetale, quella assunta dal 41% degli adulti durante le prime fasi del sonno. Simile a quella assunta nel grembo materno, associabile a un senso di conforto e rassicurazione. Chi assume questa posizione, è spesso una persona ansiosa ma, allo stesso tempo, molto determinata. È una persona forte e dalla personalità risoluta, ma con una elevata sensibilità.

La posizione a tronco

Chi la assume dorme di lato, ma con una postura rigida, con il busto dritto e le gambe poco raccolte. Chi riesce a tenere le gambe e le braccia quasi dritte è in genere una persona testarda, inflessibile e dall’atteggiamento quasi autoritario. Gli amanti della posizione a tronco non amano dormire fino a tardi.

La posizione a tre quarti

La posizione prevalente nel sonno rivela la nostra personalità. Ma chi siamo, quando dormiamo con le braccia verso l’esterno? Il corpo è né totalmente sul fianco né a pancia in giù. Le braccia sono protese in avanti. Questa posizione indica desiderio, un anelito verso qualcosa. Chi dorme non è un sognatore fra le nuvole, ma una persona estroversa e pragmatica, che prende tempo per valutare ogni decisione. E in qualche caso con una buona dose di cinismo.

La posizione supina

Non è tra le più comuni. Molte persone fanno fatica a prendere sonno rimanendo così a pancia in su, nella posizione del soldato. Altre si addormentano solo guardando il soffitto, con le braccia lungo i fianchi e le gambe dritte. Questa rigidità è tipica delle persone riservate e poco inclini a lasciarsi andare. Chi assume questa posizione in genere ha bisogno di molta tranquillità attorno per addormentarsi. Ma al risveglio spesso ha la sensazione di non essersi riposato troppo.

In caduta libera

Dormire in caduta libera, come un paracadutista. Chi la assume si mette a pancia in giù, con le braccia sotto il cuscino o sotto il petto. Le persone che dormono così sono generalmente insicure, temono di non avere il controllo della situazione. E per questo si aggrappano al cuscino, sono anche ansiose. Tuttavia, sono anche persone estroverse, che nascondono una spiccata sensibilità, specie per le critiche altrui.

Posizione a stella

Molto uomini dormono a pancia in su, ma con le gambe aperte e le braccia sopra la testa, con le mani incrociate come quando si fanno gli addominali. E’ la posizione tipica delle persone dal cuore d’oro, dedite agli affetti e all’amicizia. Con un’indole molto generosa e propensa all’ascolto. Persone che non amano stare al centro dell’attenzione, ma si prodigano per gli altri.