A tutti è capitato una volta nella vita di avere difficoltà nell’espulsione delle feci. I motivi sono diversi: dal poco tempo a disposizione oppure da questioni inerenti il proprio organismo. Ora con questo articolo analizzeremo vari casi ma parallelamente sveleremo la posizione corretta da assumere sul water in modo da non sentirsi più pesanti. Chi ha avuto in passato problemi di questo genere ha risolto proprio seguendo questo suggerimento. Perciò, ora, chi sta provando questa sensazione che genera fastidio, leggendo l’articolo scoprirà come sedersi sul water.

Gli accorgimenti

Prima però corre l’obbligo illustrare come mettere in pratica dei semplici accorgimenti per stimolare l’intestino ed evacuare velocemente. Non bisogna mai rinunciare a prendersi cura di sé e dei propri bisogni è proprio il caso di dirlo. Perché quella pesantezza all’interno del corpo non ci fa stare bene.

Stimolare il corpo

Ora capiamo il processo da intraprendere per stimolare la cacca e facilitare l’evacuazione. Per fare la prima cosa, usando questi accorgimenti con l’intestino, vedrete che con calma lo stimolo viene. Perciò basta massaggiare il ventre delicatamente in modo circolare più volte al giorno.

Quando si sente lo stimolo è il miglior momento per fare questa azione sul proprio corpo. Parallelamente un’altra cosa da fare è bere acqua tiepida in modo che le feci si ammorbidiscano e scorrano facilmente nell’intestino.

I metodi prima esposti sono utili per stimolare la peristalsi, ma serve anche seguire determinate regole nella vita di tutti i giorni per scongiurare la stitichezza.

Conta molto il cibo che ingeriamo

Perciò oltre a fare determinati movimenti sul proprio corpo c’è la necessità di seguire delle regole alimentari. Infatti seguendo una dieta ricca di fibre i soliti problemi di defecazione si superano facilmente.

Le fibre aiutano il transito intestinale delle feci. Dunque una soluzione veloce è proprio quella di assumere una sufficiente quantità di fibre ogni giorno. Perciò mangiare verdura e frutta di stagione, cereali integrali e legumi è fondamentale abbinando anche un aspetto quotidiano come bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno.

La posizione corretta da assumere sul water in modo da non sentirsi più pesanti

Finalmente ora i nostri Lettori scopriranno come sedersi sul water. Gli scienziati hanno sempre suggerito di sedersi con il busto leggermente in avanti e le gambe leggermente sollevate. Solo così avviene l’ottimale apertura dello sfintere utile per defecare.