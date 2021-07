La Porta dell’Inferno esiste e si trova in questo luogo magico e stupefacente

Ci sono luoghi sulla Terra che non penseremmo mai ci possano destare tanto stupore. Sembrano luoghi fiabeschi, irreali, innaturali: in poche parole: magici. Tra picchi montuosi, città fantasma, castelli ricchi di leggende sanguinose e molto altro. Ne abbiamo tantissimi a casa nostra, in Italia, e ce ne sono innumerevoli altri sparsi in giro per il Mondo. Oggi gli esperti di viaggi di ProiezionidiBorsa ci porteranno alla scoperta della Porta dell’Inferno, che esiste e si trova in questo luogo magico e stupefacente.

Turkmenistan

La Porta dell’Inferno si trova in Turkmenistan. Il Turkmenistan si trova in Asia Centrale e confina con l’Iran, l’Afghanistan, l’Uzbekistan e il Kazakistan. È un Paese prevalentemente desertico, con grandi escursioni termiche ed un clima temperato.

Questo luogo spettacolare è situato in mezzo al deserto del Karakum, nel centro del Turkmenistan, nei pressi del villaggio di Darwaze. È un cratere nella crosta terrestre da cui fuoriescono gas sulfurei. È chiamato in questo modo particolare per via delle altissime temperature, del fango bollente, del fuoco e dei gas presenti al suo interno. Non è un vulcano, quindi non fuoriesce lava, ma lo spettacolo è davvero molto simile. Il cratere ha un diametro di ben 70 metri ed è visitato da turisti durante tutto l’anno.

Nel 1971, si cercò di installare una piattaforma petrolifera. Il terreno, però, crollò e si creò, così, questa incredibile conformazione.

La Porta dell’Inferno non smette, né diminuisce, mai la sua attività, che rimane costante sempre. Per questo motivo le leggende popolari del territorio parlano di luogo sovrannaturale, dove le forze della Terra sono in continua azione. Infatti, come si vede dalle foto, sembra proprio di essere all’entrata del Regno degli Inferi, pronti ad essere inghiottiti dalle sue fiamme e lingue di fuoco.