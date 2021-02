Quando si pulisce la casa, ci sono delle zone davvero difficili da igienizzare a dovere. Una tra le tante è sicuramente la camera da letto. E, in particolar modo, la parte sottostante al letto. Quest’area è un accumulo di sporcizia e polvere. In alcuni casi, infatti, si creano dei veri e propri batuffoli di sporco che non riusciamo a raggiungere, magari perché nascosti negli angoli. Ma respirare questo tipo di sporcizia non fa di certo bene alla nostra salute.

Per questo motivo dobbiamo attrezzarci e pensare a delle soluzioni che possano rivelarsi geniali. Per esempio, oggi ne vogliamo proporre una non molto conosciuta. Infatti, non tutti sanno che la polvere sotto il letto può essere eliminata in un batter d’occhio con un semplice trucco! Vediamo quale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

La soluzione a questo problema è in un oggetto che praticamente tutti abbiamo

Solitamente impazziamo per eliminare qualsiasi tipo di traccia di polvere da sotto il nostro letto. Ci sbracciamo, ci mettiamo in ginocchio con la testa ricurva e ci allunghiamo. E non sempre queste acrobazie ci aiutano poi a pulire a fondo per davvero. Perciò, invece di dannarci in questo modo, potremo ricorrere a un semplice trucco che oggi stiamo per proporre. E l’oggetto che ci aiuterà a pulire, in questo caso, sarà proprio l’asciugacapelli. La polvere sotto il letto può essere eliminata in un batter d’occhio con un semplice trucco

Ecco come utilizzare l’asciugacapelli per eliminare in un secondo la polvere

Prendiamo quindi il nostro asciugacapelli e attacchiamolo alla presa. Prima di accenderlo, spostiamo l’opzione sull’aria fredda e poi mettiamolo alla massima potenza. Ora, puntiamolo sotto al letto e guardiamo che succede. Il getto rimuoverà qualsiasi accumulo di polvere, anche negli angoli più nascosti che solitamente non riusciamo a raggiungere con la scopa. Basterà poi passare l’aspirapolvere per eliminare i batuffoli di polvere che il phon ha fatto uscire, e il gioco è fatto!!

In più, per evitare che lo sporco si accumuli sotto il letto, basterà lavare la zona con dell’acqua mischiata ad aceto bianco e olio d’oliva. E, se vogliamo, potremo aggiungere un olio essenziale di lavanda per donare un odore ancora più buono alla nostra camera!

Approfondimento

La nostra camera da letto non sarà mai stata così profumata come con questo ingrediente naturale