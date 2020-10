La polemica dei surrogati vegani e perchè se non è carne non bisogna chiamarla bistecca

La grande polemica sull’uso del termine “latte” per le bevande derivate dalla spremitura dei cereali è sfociata in una lotta feroce. Questa lotta ha avuto termine con la modifica di tutte le etichette dei prodotti vegani surrogati del latte animale con la definizione “bevanda”.

Ora è arrivato il momento dei prodotti di soia e simili. I produttori spesso, infatti, li denominano con i termini specifici dei tagli della carne. Nasce la campagna Ceci n’est pas un steak, in onore del famoso quadro del pittore René Magritte.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

La campagna nasce dall’unione delle associazioni agricoltori e allevatori d’Europa e dalle cooperative cui fanno capo, molto infastiditi dalla denominazione data ai surrogati della carne.

Impazza la polemica dei surrogati vegani e perché se non è carne non bisogna chiamarla bistecca. Scopriamo da cosa deriva questo malcontento e perché sarebbe necessario distinguere le denominazioni dei prodotti a base di carne da quelli a base vegetale.

Il boom dei prodotti vegetali

Per prima cosa bisogna sottolineare che la vendita di surrogati vegani o vegetariani ha subito un’impennata notevole negli ultimi anni a scapito dei produttori della carne (4,6 miliardi di dollari è la cifra stimata a livello globale).

È normale che questi si ribellino al fatto che la bistecca di soia venga chiamata “bistecca” o che l’hamburger di lupini venga chiamato come l’hamburger di manzo. La questione non riguarda i prodotti vegetali in sé, ma che ci sia trasparenza e coerenza nelle etichette.

Perché se compro una “bistecca di soia” non devo poter pensare che sto mangiando un sostituto in tutto e per tutto uguale all’originale bistecca; l’apporto nutrizionale, proteico specialmente, è ben diverso quindi non è corretto indurre a pensare che si sta mangiando un equivalente nutrizionale alla carne.

Possibili truffe sui prodotti

I produttori sollevano la questione della possibilità di truffe al consumatore. In più è fatto presente che l’identità culinaria italiana legata ai prodotti di carne e a quelli caseari è minacciata.

Altri sostengono che chi acquista questi prodotti è quasi sempre un consumatore consapevole, che non si lascia certo ingannare né confondere. Nonostante i pareri contrastanti, la votazione sul cambiamento della denominazione dei surrogati della carne è avvenuta al Parlamento Europeo ieri, 20 Ottobre.

La polemica dei surrogati vegani e perchè se non è carne non bisogna chiamarla bistecca

Come sarà finita questa lotta alla trasparenza e alla chiarezza dell’etichetta sul prodotto? La decisione del Parlamento Europeo pare verrà presa definitivamente venerdì 24 ottobre. In attesa, potremo andare a gustare un ottimo hamburger vegano alla rapa rossa.