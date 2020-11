Le Hawaii sono il paradiso del surf e sono una delle mete più gettonate dai giovani che vogliono cimentarsi in questo sport. La loro cultura sportiva millenaria è arrivata fino a noi e, ultimamente, anche la loro cucina si è fatta strada tra le nostre città La Pokè Bowl, il piatto unico hawaiano, è una ricetta che unisce tutti i nutrienti necessari per un ottimo pasto ed è salutare perché priva di grassi.

Ma come si prepara la Pokè Bowl? Vediamolo assieme.

Ingredienti

360 gr di riso per il sushi;

un cucchiaio e mezzo di aceto di riso;

200 gr di filetto di tonno (già abbattuto);

sesamo bianco e nero;

tre cucchiai di salsa di soia;

un peperoncino rosso fresco;

la parte verde di un cipollotto;

250 gr di edemame;

quattro ravanelli;

un avocado maturo;

un mango;

50 gr di spinacio baby;

sale.

La Pokè Bowl, il piatto unico hawaiano

La preparazione è molto semplice. Lavare bene il riso sotto l’acqua corrente per eliminare l’amido. Riempire una casseruola con tanta acqua quanta il peso del riso e portare il tutto a ebollizione. Coprire col coperchio, mettere il fuoco al minimo e far cuocere per 12 minuti senza aprire mai la casseruola. Far riposare e aggiungere l’aceto di riso scaldato con il sale. Mescolare bene e sgranare il riso.

Marinare il tonno per un’ora con la salsa di soia, il peperoncino, il cipollotto, i semi di sesamo e il sale.

Tagliare il resto delle verdure e sgranare gli edemame, dopo averli lessati per circa cinque minuti in acqua salata bollente.

Ora si può assemblare la Pokè Bowl. Mettere come base il riso e poi, in senso orario, gli altri ingredienti, dividendoli bene tra frutta e verdura. Condire la Pokè Bowl con un filo di salsa di soia e olio a piacere prima di portarla in tavola agli ospiti.