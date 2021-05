La pizza è sempre la soluzione migliore, in qualsiasi occasione. Pranzo o cena che sia, è sempre una scelta che mette d’accordo tutti e riporta alla mente i sapori di altri tempi.

Margherita, Capricciosa, 4 stagioni sono quelle più amate da noi italiani ed invidiate anche all’estero. Qualsiasi sia il nostro gusto preferito, la pizza ci unisce intorno a un tavolo. Amici o colleghi, famiglie o coppie, tutti vorranno condividere questo momento insieme.

Sebbene negli anni si siano sviluppate svariate versioni di pizza, la tradizione ci insegna che chiunque può imparare a farla. Bastano pochi e semplici ingredienti di qualità per regalarci emozioni uniche.

Esistono molteplici procedimenti per prepararla ma, dalla fase dell’impasto alla preparazione dei condimenti, tutti i passaggi sono molto semplici da imparare. Per avere la ricetta tipica, cliccare qua.

Ma, quello che forse non tutti conoscono, è che ci sono 5 semplice segreti di preparazione che i maestri pizzaioli nascondono con gelosia! Con l’aiuto di questo articolo potremmo stupire tutti i nostri invitati e fare la differenza tra una pizza normale ed una pizza di qualità!

La pizza sarà subito perfetta con questi 5 semplici segreti di preparazione che conoscono in pochi

Non tutti lo sanno, ma bastano poche semplici mosse per rendere la nostra pizza unica e perfetta. Innanzitutto, dobbiamo partire selezionando ingredienti di ottima qualità. Dobbiamo vederlo come un investimento, non come un costo!

Il secondo consiglio che abbiamo ottenuto dagli esperti è quello di impastare rigorosamente a mano. Non facciamoci incantare dalle ultime impastatrici automatiche. Queste non otterranno mai un impasto omogeneo quanto uno fatto a mano. Inoltre, con queste non potremmo mai trasmettere la nostra passione ai nostri commensali!

I maestri pizzaioli consigliano poi di utilizzare unicamente il forno a legna. Questo regalerà alla nostra pizza una fragranza unica ed inconfondibile, tipicamente italiana. Chiaramente non tutti lo possiedono: in alternativa il consiglio è di utilizzare un forno elettrico ventilato. Questo dovrà essere preriscaldato attentamente e impostato al massimo della potenza.

Importantissima è la scelta delle bevande

È consigliato servirla con una birra gelata, secondo la miglior tradizione italiana. Ma non dimentichiamoci delle bibite per accontentare anche i più piccoli.

Come si sa però, mangiare è un’esperienza di condivisione. Il segreto più importante di tutti per ottenere una pizza senza pari è quello di preparala e gustarla con gli amici più cari!

Grazie al lavoro della nostra Redazione ecco svelato perché la pizza sarà subito perfetta con questi 5 semplici segreti di preparazione che conoscono in pochi.

