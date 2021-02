Un’idea gustosa e diversa, per un sabato sera all’insegna del gusto e della leggerezza. Questa pizza rustica si prepara in un attimo, cuoce in soli 20 minuti e si può gustare sia calda che fredda. L’ideale per una serata all’insegna di pizza e divano.

La pizza rustica veloce e gustosa perfetta per il sabato sera

La ricetta che noi dello Staff di ProiezionidiBorsa proponiamo oggi è semplicissima. Con pochi ingredienti si può realizzare un piatto gustoso e salutare. Senza dover impastare nessun impasto che dovrà poi lievitare.

Ingredienti per 4 persone

300gr di scarola;

1 rotolo rettangolare di pasta sfoglia;

100gr di prosciutto cotto a cubetti;

200gr di ricotta vaccina;

50gr di parmigiano grattugiato;

1 spicchio d’aglio;

1 uovo intero e 1 tuorlo;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Il procedimento è semplicissimo. Intanto che prepariamo il ripieno, accendiamo il forno. Lo facciamo preriscaldare al 180° gradi. Prendiamo la nostra scarola, la laviamo e sfogliamo. In una pentola con dell’acqua bollente, la facciamo sbollentare per 5 minuti. Così da far perdere un po’ il sapore amarognolo. Dopodiché la scoliamo bene. Riprendiamo la pentola, eliminiamo l’acqua e l’asciughiamo bene. Aggiungiamo un po’ d’olio e uno spicchio d’aglio. Quando l’aglio sarà imbiondito versiamo la scarola lessa. La facciamo saltare per 10 minuti a fiamma moderata. Aggiustiamo di sale e pepe.

Ora, lasciamo raffreddare la scarola e strizziamola bene. Dopodiché la tritiamo finemente. Poi prendiamo una ciotola e mischiamo la ricotta, il formaggio e l’uovo intero. Aggiungiamo la scarola e i cubetti di prosciutto cotto. Mescoliamo il composto e siamo pronti a farcire la pasta sfoglia.

Stendiamo il rotolo di pasta sfoglia, lo appiattiamo leggermente con un mattarello. Bucherelliamo la pasta con una forchetta e la farciamo. Lasciando 2 centimetri liberi su ogni lato, così si chiuderà bene e non ci saranno fuoriuscite. Chiudiamo a portafoglio e premiamo bene sui bordi per sigillarli. Aiutandoci con una forchetta. Prendiamo il tuorlo, lo sbattiamo e poi lo usiamo per spennellare la superficie. In forno a 180° gradi per 20 minuti.

Ed ecco qui. La pizza rustica veloce e gustosa perfetta per il sabato sera è pronta. Non ci resta che tagliarla a pezzetti e gustarcela davanti ad un bel film o una serie tv.

