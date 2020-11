La pizza napoletana nel 2011 è stata riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità.

È un piatto tipico della tradizione napoletana, conosciuto in tutto il mondo.

Ecco la pizza napoletana fatta in casa

Ingredienti

a) 1 kg di farina 00;

b) 600 ml di acqua tiepida;

c) 50 ml di olio evo;

d) 25 g di lievito di birra fresco;

e) 8 g. di sale;

f) 1 cucchiaino di malto d’orzo.

Preparazione e procedimento

In una terrina mettere la farina, il sale e il malto e mescolare un po’. Aggiungere il lievito nell’acqua tiepida per farlo sciogliere, versarlo nella farina e cominciare a lavorare l’impasto. Unire l’olio continuando a impastare. L’impasto deve essere lavorato energicamente, fino ad ottenere un panetto liscio ed elastico.

Se l’ impasto risulta duro, aggiungere un po’ di acqua. Se è poco elastico, aggiungere un po’ di olio, se è appiccicoso aggiungere un po’ di farina.

Come deve lievitare la pizza napoletana fatta in casa

L’impasto dovrà essere messo in una ciotola unta e coperto con un canovaccio umido. Sistemarlo in un luogo caldo, al riparo dalle correnti e la sua lievitazione durerà quattro o cinque ore.

Terminata la lievitazione, prendere l’impasto, metterlo su una spianatoia infarinata e dividerlo in quattro pagnotte. Coprirle con il canovaccio e lasciare lievitare per una mezz’ora.

Come stendere la pizza

La pizza napoletana non va mai stesa col matterello! Utilizzare le mani e stenderla fino ad ottenere uno spessore di 1/2 cm.

L’impasto va steso con le mani. Dargli una forma circolare, assottigliarlo al centro, lasciando i bordi più doppi.

Come condirla

Il condimento tipico della pizza napoletana è quello al pomodoro.

Le pizze più rinomate sono la marinara e la margherita.

Per la prima, occorrono aglio, olio, origano e pomodoro.

Per la seconda, occorrono pomodoro, mozzarella, olio e basilico.

La cottura della pizza

La pizza napoletana va cotta nel forno a legna ma lo si può fare anche in quello elettrico.

Infornare la pizza nel forno preriscaldato alla massima temperatura, per una decina di minuti.