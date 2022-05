Negli ultimi due anni milioni di italiani si sono scoperti appassionati panificatori e pizzaioli. Grazie al tempo libero che la pandemia ci ha concesso, in molti si sono cimentati in questa arte. C’è chi si è dedicato alla preparazione quotidiana di pane e torte e chi si è specializzato nella pizza. Per preparare il nostro piatto tipico non ci vogliono molti ingredienti. Farina, lievito, olio e condimenti sono sufficienti, ma serve un’abilità manuale per impastare al meglio. Oggi parleremo di come rendere la pizza più leggera e digeribile grazie ad un semplice ingrediente. Ecco perché la pizza fatta in casa non sarà più pesante se seguiamo questo semplice consiglio.

L’importanza della lievitazione

Per una pizza perfetta è fondamentale scegliere materie prima di qualità. Dovremo preferire un lievito fresco e della farina non troppo fine per ottenere una lievitazione impeccabile. È altrettanto importante impastare con amore e dedizione e avere un impasto sempre morbido e mai appiccicaticcio. Dopo il primo impasto, è fondamentale riporre la pasta in un contenitore in modo che cresca. Terminata la prima lievitazione, possiamo stenderla su un piano aiutandoci con un po’ di farina. Possiamo lasciare l’impasto sulla teglia e riporre per un’altra mezz’ora per l’ultima lievitazione.

A questo punto, possiamo passare alla fase del condimento della nostra pizza. Quali che siano gli ingredienti che abbiamo scelto, concluderemo con un ingrediente speciale che renderà tutto più leggero.

La pizza fatta in casa non sarà più pesante come un mattone grazie a questo piccolo trucco dei pizzaioli

Possiamo iniziare creando un sugo alla cipolla, basilico ed origano per una margherita secondo la tradizione. Dopo aver steso la salsa con una posata di legno, possiamo disporre il formaggio. A questo punto la tentazione di ogni brava cuoca sarebbe di versare un filo d’olio, ma in realtà è un errore. L’olio appesantisce l’impasto e potrebbe impedire alla pasta di crescere ulteriormente in forno.

Per questo, prepareremo una semplice salamoia composta da una parte di acqua, una di olio EVO, rosmarino e sale. Creeremo un’emulsione con questi ingredienti e poi la spennelleremo sulla pizza. Ora possiamo infornare e aspettare che la nostra pizza sia pronta per essere gustata.

