Durante la pandemia milioni di italiani si sono cimentati nella cucina e in particolare nella panificazione.

Grazie al tempo libero e alla voglia di svago in molti si sono scoperti abili cuochi e pizzaioli. Sempre più persone, infatti, hanno iniziato a preparare la pizza fatta in casa.

Fare la pizza può essere difficile, ma l’importante è seguire ogni passaggio e usare sempre materie prime di qualità.

Oggi vogliamo parlare di un condimento per la pizza che vanta sempre più estimatori con il suo gusto unico. Infatti, c’è chi dice che la pizza fatta in casa non è mai stata più buona, il merito sarebbe di tre ingredienti della tradizione genovese.

L’importanza di sperimentare nuove ricette

Pizza margherita, pizza quattro stagioni e marinara. Quando prepariamo la pizza in casa spesso seguiamo queste ricette della tradizione ma alla lunga possiamo stufarci. Se vogliamo evitare la monotonia, è importante sperimentare nuove tecniche, per stupire i nostri commensali.

Possiamo iniziare a cambiare le farine che usiamo per l’impasto ma non solo. Possiamo usare un lievito madre, per un gusto più intenso e una maggiore digeribilità. Ancora, possiamo aggiungere spezie pregiate, olive di qualità e capperi selvatici.

Oggi, però, vogliamo proporre una ricetta molto semplice da realizzare in casa. Avremo bisogno di 100 grammi di pesto fatto in casa, una confezione di stracchino e delle patate bollite tagliate a cubetti. Per un pesto gustoso e profumato possiamo scegliere del basilico genovese.

La pizza fatta in casa non è mai stata più buona se la condiamo con questi ingredienti di stagione

Una volta che abbiamo allargato la pizza, possiamo stendere un filo d’olio. Ora dovremo distribuire alcuni pezzi di mozzarella grattugiata o tagliata a dadini.

A questo punto bisogna distribuire le patate bollite in maniera uniforme. Usando un coltello senza punta, poi, possiamo stendere lo stracchino. Come ultima cosa, prima di infornare, dovremo versare il pesto alla genovese.

Per un effetto ancora più sbalorditivo possiamo anche riempire i bordi di pesto.

Ora possiamo infornare e aspettare che la pasta cuocia e il formaggio si sciolga. Le patate diventeranno ancora più croccanti e dorate, grazie alla cottura al forno.

Ora la nostra pizza è pronta, con tutto il suo gusto unico che farà impazzire invitati e familiari.

Approfondimento

Oltre patate e pesto possiamo provare questo ingrediente per un sapore ancora più intenso.