Si tratta della classica ricetta dei ricordi di fanciullezza, di quando si era bimbi e la voglia di dolce giungeva improvvisa. Un tempo, durante i mesi invernali, questa era la preparazione che riuniva tutta la famiglia.

In cucina cominciava un gioioso fermento. Chi cercava i biscotti in credenza, chi preparava il vassoio, chi si adoperava per la bagna. E la mamma, di solito, si cimentava nella preparazione delle creme.

Effettivamente, non c’è che dire, la pizza di gallette è la ricetta del dolce da mangiare pure con le mani e leccarvi le dita. Allora, procediamo!

La ricetta del dolce svuota credenza

È una preparazione che si presta a mille varianti. Dunque ci si può sbizzarrire in base agli ingredienti che abbiamo nella nostra credenza. Basta un pò di creatività con l’arte del riciclo e la comodità di restare in casa. Senza necessità di dover uscire a fare la spesa.

I biscotti devono essere secchi e quanto più semplici possibili, dalle forme più svariate. Vanno bene integrali, senza lattosio, senza burro o più o meno dolci.

In base alla loro consistenza e alla presenza di zucchero in essi ci regoleremo poi per il tipo di crema da preparare.

La crema e le decorazioni per la pizza di gallette

La crema, o per meglio dire le creme, potrà essere all’uovo, al burro, al latte, o la classica pasticcera o al cioccolato, o col cacao amaro. Potremmo pensare anche alla semplice nutella, con panna montata in abbinamento.

Vogliamo parlare della bagna? Occorrono latte, tè, orzo, caffè, liquori, essenze di fiori ed agrumi. Quante possibilità per ammorbidire i biscotti!

E infine la decorazione. Anche in questo caso, se abbiamo della frutta secca, potrebbe essere impiegata dopo averla ridotta in granella.

Si potrebbe pensare ai classici confettini colorati, se li abbiamo in credenza, o a scaglie di cioccolato bianco, fondente, al latte.

Passiamo all’opera in cucina!

La versione di dolce che troverete di seguito ha dei sapori un pò più decisi: poco zucchero per la crema pasticcera e una bagna di caffè e rum. Una variante più adatta ai bambini potrebbe invece prevedere la bagna con il latte.

Di fatto, fidatevi, la pizza di gallette è la ricetta del dolce da mangiare pure con le mani e leccarvi le dita tanto vi risulterà squisita!

Gli ingredienti

a) 600 gr di biscotti secchi;

b) otto tuorli d’uovo;

c) un litro di latte;

d) 100 gr di farina;

e) 100 gr di zucchero di canna integrale;

f) 200 di cioccolato fondente 70%;

g) cinque tazzine di caffè

h) 100 gr di granella di nocciole;

i) mezza tazzina di rum

l) 100 g di granella di nocciole.

Prepariamo la crema

In un recipiente scaldate il latte e la buccia di limone. In un’altra ciotola mescoliamo con una frusta i tuorli e lo zucchero, e piano piano la farina setacciata. Il composto dovrà risultare ben amalgamato e lo zucchero completamente sciolto. Per facilitare questa operazione potreste anche ridurre prima lo zucchero utilizzando il mixer.

Versate in un pentolino il composto di uova e poi (a filo) il latte caldo aromatizzato al limone. Abbiate cura di mescolare continuamente con un cucchiaio di legno per evitare i grumi. Portate ad ebollizione solo per pochissimi minuti.

Allestiamo la pizza alle gallette

In una ciotola preparate la bagna versando il caffè, il rum e un pò di acqua.

Ora prendete un vassoio e disponetevi la prima base di biscotti, dopo averli intinti per pochissimi secondi nella bagna.

A seguire, disponete uno strato di crema pasticcera. A questo procedete alternativamente sempre nello stesso modo fino ad esaurimento della crema.

Per la decorazione, mettete a sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Dopodiché versatelo sulla torta e spolverate, infine, con la granella di nocciola.

È consigliabile consumare la pizza di gallette dopo una notte in frigo, per assestare sapori e consistenze. In questo modo potrete poi anche mangiarla con le mani e leccarvi le dita.

