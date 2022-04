Anche in momenti particolari come questo, in cui le incertezze sul futuro si moltiplicano, le grandi aziende italiane continuano a offrire nuove opportunità lavorative. Società pubbliche, aziende quotate in borsa, banche e altri importanti player nazionali sono sempre alla ricerca di personale per continuare a crescere.

Oggi segnaliamo che la più grande compagnia assicurativa italiana offre svariati nuovi posti di lavoro per varie sedi, italiane e anche estere. Passiamo, dunque, in rassegna le opportunità più interessanti.

L’importante istituzione cerca personale

Ci sono nuove posizioni aperte per Assicurazioni Generali, la maggior compagnia italiana nel mondo delle assicurazioni con sede a Trieste. Recentemente, Generali ha aperto nuove posizioni sul suo sito ufficiale.

Per la sede di Milano sta cercando un manager in ambito business process automation. Si tratta di una figura che mira a digitalizzare i processi di business tramite lo sviluppo di applicativi informatici mirati. Il candidato ideale deve avere almeno tre anni di esperienza come project manager in ambito informatico, oltre ad avere esperienze nel mondo del private banking. Si tratta di un contratto a tempo indeterminato. Il candidato dovrà essere disponibile a trasferte nella sede di Trieste.

La più grande compagnia assicurativa italiana offre nuovi posti di lavoro e le candidature sono aperte

Sempre in ambito informatico, e sempre a Milano, è ricercato un senior strategic buyer che si occupi della gestione degli obiettivi strategici in ambito informatico. Si tratta di una figura che interagisce con i fornitori di servizi IT e che lavorerebbe per Generali Operations Service Platform, joint venture tra Generali e Accenture che si occupa proprio di servizi IT per il Gruppo Generali. Il candidato deve avere almeno quattro anni di esperienza nel campo ed essere laureato. Il tipo di contratto è a tempo indeterminato.

Per chi, invece, volesse andare all’estero, ci sono nuove posizioni aperte nella sede Generali del Lussemburgo. Tra queste segnaliamo una posizione per business implementation officer, figura che si occupa di assistere i dirigenti nello strutturare nuovi prodotti finanziari e di temi quali il lancio di nuovi fondi di investimento e acquisizioni. Per candidarsi è necessario avere tre anni di esperienza nel mondo dei fondi di investimento ed essere laureati in economia o finanza. Bisogna conoscere l’italiano e l’inglese; la conoscenza anche del francese è gradita.

Ci si può candidare per queste posizioni da subito tramite il sito ufficiale del Gruppo Generali.

