Piazza Affari ha registrato una nuova seduta negativa. Ma per come si era messa la giornata nella prima ora di contrattazioni, questa può essere annoverata come una seduta positiva. Vediamo cos’è accaduto oggi e perché la pioggia di vendite a Wall Street ha piegato ma non spezzato Piazza Affari.

La Borsa di Milano si piega ma non si spezza

Se dovessimo trovare un’espressione per la seduta di oggi, potremmo scrivere che la Borsa di Milano si piega ma non si spezza nonostante Wall Street. Perché è la Borsa americana che oggi ha influenzato negativamente tutti i mercati mondiali.

Ieri i tre indici americani hanno chiuso in forte ribasso, in particolare il Nasdaq. I titoli tecnologici hanno subito forti ribassi, soprattutto il titolo Tesla, che negli ultimi mesi aveva fatto da lepre.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

La pioggia di vendite a Wall Street ha piegato ma non spezzato Piazza Affari, che ha retto bene all’urto reagendo dopo uno sbandamento iniziale. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha aperto in forte calo rispetto alla chiusura di ieri. I prezzi sono partiti rimbalzando sul supporto a 22.800 punti, la cui valenza è stata già messa in evidenza in alcuni precedenti articoli.

Dopo una partenza in calo Piazza Affari ha reagito. E in Borsa torna a salire Ferrari

A fine mattinata l’indice era nuovamente a ridosso dei 23.000 punti. Tuttavia, le prime notizie da Wall Street su di una possibile apertura in ribasso, hanno riportato un po’ di vendite.

Ma l’avvio in timido rimbalzo della Borsa USA, ha ridato fiato agli acquisti. Alla fine l’indice Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,9% a 22.848 punti. In linea con la Borsa tedesca, ma facendo meglio della Borsa di Parigi, di Madrid e di Londra, che è crollata del 2,6%.

L’unica blue chip cha ha guadagnato più dell’1% è stata Ferrari. Ma il titolo viene da un crollo di ben 30 euro dopo i massimi storici fatti registrare a fine 2020. A quota 160 euro l’azione ha trovato un supporto su cui i prezzi oggi sono rimbalzati.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.