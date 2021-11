Dopo la pubblicazione del report di fine settembre Non è stato tra i migliori bancari dell’ultimo anno, ma il titolo Credem potrebbe regalare a breve qualche soddisfazione, le azioni si sono apprezzate del circa 15% raggiungendo (quasi) il II obiettivo di prezzo in area 7 euro. Da quel momento in poi, però, è iniziata una discesa di circa il 20% che ha visto in 12 sedute di Borsa aperta solo 2 con chiusura maggiore dell’apertura.

Tuttavia, la picchiata delle quotazioni del titolo Credem potrebbe trovare una pausa su un supporto molto importante. La proiezione in corso, infatti, si sta muovendo verso il suo II obiettivo di prezzo in area 5,44 euro. La tenuta di questo supporto potrebbe favorire una ripartenza al rialzo che avrebbe come obiettivo più vicino area 7,3 euro. Va notato, però, che gli obiettivi definitivi potranno essere calcolati solo a inversione avvenuta.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso l’obiettivo successivo, dopo area 5,44 euro, si trova in corrispondenza del III obiettivo di prezzo a quota 4,77 euro.

La valutazione del titolo Credem

Il problema vero per il titolo Credem è legato alle prospettive di crescita. Secondo gli analisti che coprono il titolo, infatti, per i prossimi tre anni gli utili dovrebbero decrescere mediamente del 19% circa all’anno. Un livello molto inferiore a quello medio del settore di riferimento che è atteso crescere del 6,4% all’anno per i prossimi tre anni. Una prospettiva sicuramente induce nell’investitore una certa cautela.

Dal punto di vista del multipli di mercato il rapporto prezzo/utili esprime una sottovalutazione di circa il 20%. Un livello confermato anche dalla stima del fair value basata sul metodo del discounted cash flow. Altro punto di forza, poi, è il suo dividendo il cui rendimento è atteso essere circa il 4% nei prossimi anni.

Gli analisti che coprono il titolo hanno un consenso medio accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 18%.

La picchiata delle quotazioni del titolo Credem potrebbe trovare una pausa su un supporto molto importante: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Credem (MIL:CE) ha chiuso la seduta del 26 novembre in ribasso del 3,63% rispetto alla seduta precedente a quota 5,57 euro.

Time frame settimanale