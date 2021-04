Con l’arrivo della bella stagione, in molti si cimentano nella coltivazione di piante per abbellire la casa, il giardino o il terrazzo. Molte non richiedono cure particolari e sono estremamente facili da coltivare. C’è ne una in particolare, che in alcune zone dell’Italia centrale e meridionale cresce spontaneamente. Coltivarla è molto divertente, anche per i più piccoli. Ci riferiamo alla Lunaria, detta anche Moneta del Papa, Fiore di Seta, Erba d’Argento, Monete di Giuda. Sono tanti i nomi con cui è chiamata la pianta veloce da coltivare, i cui fiori possono essere usati per abbellire la casa e per creare vasi e centritavola a costo ridotto.

Ecco qual è la pianta veloce da coltivare i cui fiori possono essere usati per abbellire la casa

La Lunaria produce piccoli frutti dalla forma piatta ed ovale, che quando seccano ricordano molto la luna, anche perché assumono un colore argentato e lucido. Può essere alta dai 50 agli 80 centimetri, con delle foglie triangolari e dentate. I suoi fiori sono di un colore violetto intenso, bianchi o rosso ed hanno un profumo intenso. I frutti sono di forma ovale e contengono dai sei agli otto semi.

Come coltivarla

La sua coltivazione avviene nel mese di luglio o agosto. È una pianta che preferisce posizioni ombreggiate ed è adatta ad un clima caldo-umido. In inverno è bene proteggerla dal freddo. Alla fine del mese di luglio se ne possono tagliare i rami e tenerli all’aria aperta esposti al sole, raccolti in mazzetti a testa in giù. Una volta essiccati, togliere le valve sfregando i frutti. I suoi fiori possono essere utilizzati per realizzare splendide composizioni floreali dal design elegante. Proprio per questo sono spesso realizzate in occasione di matrimonio. Inoltre, è usanza regalare i frutti secchi della pianta vengono regalati agli sposi, in quanto si ritiene che siano di buon auspicio.

