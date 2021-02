Torniamo sul tema di arredamento della casa correlato a quello della salute e del benessere del nostro organismo. Lo abbiamo già detto in alcuni precedenti articoli del nostro team di ProiezionidiBorsa. Ci sono alcune piante che possono aiutarci nella battaglia contro le sostanze inquinanti presenti nell’aria del nostro appartamento. E dobbiamo conoscerle tutte per poterle scegliere nel migliore dei modi, seguendo le nostre esigenze e i nostri gusti. Per esempio, oggi presentiamo l’Areca, la pianta regolatrice di umidità che in casa elimina tutte le sostanze inquinanti presenti nell’aria.

Le caratteristiche dell’Areca

Originaria della Malesia e delle Filippine, l’Areca è una pianta perfetta per chi ama lo stile raffinato e asiatico. Si tratta di una pianta ornamentale, bellissima per le sue foglie sempreverdi. Inoltre, ha una caratteristica non indifferente. L’Areca, infatti, è antibatterica e ha svariate proprietà disintossicanti. Riesce infatti ad eliminare dall’aria degli appartamenti sostanze nocive per la salute. Basti nominare, per esempio, il benzene, la formaldeide o il tricloroetilene. Inoltre, le sue foglie trattengono gli idrocarburi e rilasciano umidità. Questo le permette di diventare, di conseguenza, un umidificatore naturale, ottimo per le case con sbalzi di umidità eccessivi.

Ecco come dobbiamo prendercene cura

L’Areca deve essere posta in luoghi luminosi, ma mai a contatto diretto con i raggi del sole. Inoltre, sarà meglio evitare di riporla in zone della casa in cui ci sono forti correnti d’aria, soprattutto d’inverno. Un vaso accanto al termosifone sarà perfetto per lei. In più. Dovremo assicurarci di annaffiarla in modo costante, sia d’estate che d’inverno, e dovremo sempre essere sicuri che il suo terreno sia ben drenato.

Questi sono i consigli per prendersi cura della pianta regolatrice di umidità che in casa elimina tutte le sostanze inquinanti presenti nell’aria!

Approfondimento

