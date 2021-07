A volte è difficile trovare un rimedio efficace contro la demenza senile e il decadimento cognitivo. Oltre ai farmaci, i rimedi arrivano anche dalla natura, legati a noi da tradizioni secolari. Ecco allora la pianta prodigiosa per allontanare la demenza senile e migliorare la circolazione sanguigna.

La mente s’indebolisce

La demenza senile è una condizione che colpisce la fascia più anziana della popolazione. Più avanza l’età e più se ne riscontrano i sintomi in modo inequivocabile. Al suo inizio questa malattia si manifesta con sintomi lievi, che si aggravano col passare degli anni.

Fra questi troviamo il dimenticare fatti e cose della vita quotidiana, legati alla memoria a breve termine. Si manifestano anche debolezza a livello logico con difficoltà di calcolo e giudizio, lievi alterazioni della personalità, una diminuzione dell’iniziativa per una vita più passiva. Ma vediamo di quale rimedio stiamo parlando.

La pianta prodigiosa per allontanare la demenza senile e migliorare la circolazione sanguigna

Anche se alcuni studi iniziali la consideravano una sorta di pianta inefficace, quelli successivi l’hanno rivalutata. Infatti il Ginko biloba è una pianta di antica tradizione, un rimedio millenario utilizzato in molte regioni orientali in questo campo.

È una pianta d’origine cinese nota per i suoi utili effetti. Migliora la circolazione del sangue a livello generale, ma anche in periferia, raggiungendo così anche il cervello. Il Ginko grazie ai suoi antiossidanti e alle sue vitamine, attiva la circolazione sanguigna. Questa, accompagnata anche da un’adeguata ossigenazione, porta sana energia, che permette al corpo e al cervello d’essere più attivi.

Il sangue si purifica

Ma l’azione del Ginko biloba permette di purificare il sangue stesso, grazie ai flavonoidi e ai polifenoli che contiene. Libera il sangue dai radicali liberi che sono causa del decadimento cellulare, avendo così anche una funzione antinvecchiamento.

Per la sua efficacia il Ginko biloba è un ottimo rimedio se viene utilizzato soprattutto per la prevenzione. Mantenere un cervello in forma significa anche prevenire possibili deficit cognitivi, e la natura sotto questo aspetto ci offre le piante utili per farlo.

Un altro rimedio formidabile contro la semenza senile lo troviamo in questo articolo.