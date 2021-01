Esiste una incredibile pianta di origine africana capace di nascondersi alla vista dell’uomo.

Il suo nome è Fritillaria delavayi e si trova in Cina. Essa appartiene alla famiglia dei gigli e oggi si può trovarne la varietà ornamentale in tutto il settentrione del mondo. Finora questa amabile pianta è stata coltivata con fini puramente decorativi. In Cina, invece, da centinaia di anni viene utilizzata come ingrediente nella medicina tradizionale.

Un recentissimo studio, pubblicato in collaborazione tra il Kunming Institute of Botany in Cina e l’Università di Exeter in Inghilterra, ha messo in luce una geniale caratteristica della fritillaria. L’evoluzione della pianta intelligente che nessuno potrà mai avere in casa per questo straordinario motivo.

Un solo fiore ogni anno

La Fritillaria cinese nasce tra Tibet e Myanmar, ai piedi del monte Hengduan. Una delle peculiarità di questa pianta è che produce all’anno solamente un fiore verdissimo.

Ciò che è stato però evidenziato dalle ricerche degli scienziati è che, nel corso degli anni, pare che la Fritillaria abbia mutato colore. Le sue foglie hanno perso il colore verde per mutare in marrone e grigio. Questa mutazione le permette di confondersi con l’ambiente in cui cresce, come rocce, terreni argillosi, muschi.

Continuando le ricerche e le catalogazioni, gli scienziati hanno capito che più le piante di Fritillaria crescono vicino all’uomo, più i loro colori mutano e diventano mimetici. In questo modo la piccola pianta ha escogitato una strategia per non farsi trovare.

La pianta intelligente che nessuno potrà mai avere in casa per questo straordinario motivo

Oltre agli animali, esistono anche piante intelligenti che col tempo si sono evolute adottando tecniche straordinarie: esiste la pianta che ruba il polline, la pianta che depura l’aria. Tra queste, alcune specie hanno sviluppato tecniche di mimesi per confondersi con l’ambiente. Ovviamente ciò rende più difficile agli erbivori cibarsene.

Rispetto alle sue cugine però, la Fritillaria pare sia la prima specie a evolversi per sfuggire all’uomo. Da sempre utilizzata nella medicina tradizionale cinese, oggi la Fritillaria ha un valore altissimo sul commercio. Ciò proprio a causa della difficoltà che si ha nel reperirla e raccoglierla. E se le piante fossero capaci di evolversi in risposta alla presenza umana?