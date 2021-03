La pianta dell’orto che attira più insetti è proprio questa

Oggi in queste righe sveleremo il nome di una pianta che ha un compito molto importante. Cercheremo di capire insieme una volta per tutte se la sua funzione può esserci favorevole o sfavorevole.

Con l’arrivo delle belle giornate e della stagione estiva cominciamo a utilizzare e mettere a posto i nostri giardini e i nostri orti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Può essere molto soddisfacente riuscire a far crescere delle piante o degli ortaggi. Non è necessario definirsi dei pollici verdi per riuscire a far crescere qualcosa.

È però importante seguire alcuni consigli e riporre tempo e cura.

Cosa c’è da sapere quando si ha un orto

Sappiamo che per portare avanti un orto è importante sapere alcune cose. Ad esempio, dobbiamo sapere come allontanare alcuni animali. Dobbiamo sapere quali piante o verdure possono essere piantate vicino ad altre. Dobbiamo capire qual è il concime migliore, quale la posizione più giusta. Di quanta acqua hanno bisogno e quanto spesso. Ma non meno importante è conoscere il modo per allontanare insetti e parassiti che potrebbero crearci spiacevoli sorprese. A proposito in quest’altro articolo spieghiamo anche un modo per allontanare le formiche dalle nostre case.

Oggi però vogliamo parlare di una pianta in particolare. La pianta dell’orto che attira più insetti è infatti proprio questa.

La pianta nostra alleata

Il fiordaliso è conosciuto per i suoi fiori profumati e colorati. Semplicissima da piantare e da trattare. È importante la sua presenza nell’orto proprio per la sua caratteristica di attirare insetti.

Ma di quali insetti stiamo parlando? Di insetti utili o dannosi? Ricordiamoci che non tutti gli insetti sono nocivi per le nostre piante.

Molti di questi sono fondamentali che per la loro vita e la loro fioritura. Stiamo parlando infatti delle coccinelle e dei sirfidi.

Questi, infatti, hanno la capacità di allontanare gli insetti dannosi che vanno a invadere tutte le piante e gli ortaggi del nostro orto. Questa loro capacità li rende nostri alleati.

Questa è perciò una pianta che dovremmo avere tutti nei nostri orti.

La pianta dell’orto che attira più insetti infatti è proprio questa.