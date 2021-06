È decisamente la pianta del momento sia per coloro che amano i fiori sia per gli amanti dei profumi. Addirittura, molti sostengono che proprio con la sua aromaterapia mette di buonumore e allontana i cattivi pensieri. È decisamente la pianta del momento pronta a esplodere nel tripudio di fiori e profumi che doneranno una marcia in più al nostro giardino. Prima di fare però l’investimento se non ce l’abbiamo in casa, ricordiamo che la lavanda per espandersi a dovere ha bisogno di spazio. E, soprattutto dobbiamo recintarla perché i nostri amici a quattro zampe ne sono attirati e i maschietti la bruciano segnando il territorio.

La pianta del momento pronta a esplodere nel tripudio di fiori e profumi

Oltre a essere bella e profumata la lavanda possiede due altre caratteristiche molto interessanti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

allontana mosche e zanzare;

è una pianta perenne.

Proprio per il primo punto molti amano posizionarla e piantarla sotto alle finestre e vicino agli ingressi di casa. Sappiamo bene che coi suoi fiori secchi possiamo anche creare degli straordinari deodoranti naturali da mettere in casa. Ma vediamo invece qualche curiosità sconosciuta di questa pianta così piacevole.

Il clima è fondamentale per la lavanda

Magari travolti dalla voglia di piantarla ci dimentichiamo un particolare importante della lavanda: il clima. Pur essendo come detto una pianta perenne e queste settimane sono il momento della sua fioritura la lavanda dipende tantissimo dall’umidità dell’aria. Quindi non con tutti i climi darà il meglio di sé. Cosa che in pochi sanno se non gli specialisti del settore. Attenzione anche a una cosa fondamentale che viene dalla saggezza popolare.

Se abbiamo intenzione di raccoglierla ed essiccarla per tutti gli usi domestici controlliamo le previsioni del tempo. Se sono previsti temporali affrettiamoci nella nostra operazione perché poi potremmo pentircene.

La tisana prima di dormire

La lavanda conosciutissima per i suoi profumi è invece meno nota per la sua capacità di far prendere sonno. Eppure, è un’ottima bevanda da assumere come infuso prima di dormire per le sue virtù rilassanti e calmanti. Questo perché riesce ad agire sulla digestione consentendo all’organismo di allentare la tensione nervosa tra la cena e il coricamento.

Approfondimento

Sistema geniale ed economico per annaffiare le piante e il giardino in vacanza