I poteri curativi delle piante sono sempre molto interessanti se utilizzati con le giuste precauzioni. La celidonia, ad esempio, è una pianta gialla ornamentale molto utilizzata nel campo della cosmesi in particolare per la sua azione antimicotica e antinfiammatoria. Ma la celidonia è anche la pianta dalle infinite proprietà benefiche particolarmente efficace contro porri e verruche dei piedi. Ecco cosa sapere sul suo utilizzo e le principali proprietà di questo fiore giallo.

I benefici della celidonia nella salute dei piedi

Seppur l’utilizzo interno è assolutamente sconsigliabile per evitare problemi vari tra cui quelli gastrici, l’uso esterno è efficace in tantissimi casi. Spezzando il fusto è possibile reperire una sorta di lattice di colore giallo che è possibile applicare su calli, duroni e vesciche dei piedi. È invece sconsigliabile applicarlo sulle parti sane della pelle per evitare problemi cutanei. Il nostro consiglio è anche quello di applicare una crema grassa intorno alla zona da trattare in modo da scongiurarne il contatto.

Per l’eventuale uso interno bisogna necessariamente consultare un esperto specialista del settore. Se ne sconsiglia l’uso anche in caso di gravidanza e nei bambini di piccola età. Il nome scientifico è Chelidonium majus e la pianta cresce spontanea in tantissimi luoghi. È anche possibile farla crescere in giardino. Il lattice di questa pianta si ossida facilmente a contatto con l’aria.

Si tratta di una pianta importantissima nella fitoterapia occidentale e nella medicina tradizionale cinese. La pianta ha proprietà antinfiammatorie, analgesiche, epatoprotettive e numerose altre attività biologiche. Altre proprietà sono ancora in corso di studi allo stato attuale, tra cui quelli diuretici o quelli contro la tosse.

La celidonia è nota anche come “erba delle verruche” o “erba delle rondini”. Pare che gli uccelli utilizzassero questa pianta per guarire gli occhi dei loro piccoli appena nati. Leggenda a parte, sono tantissimi i prodotti impiegati per la cura dei piedi e della micosi.