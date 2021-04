Caratterizzata da una meravigliosa infiorescenza blu a forma di ombrello, la pianta di agapanto è una delle più richieste per arredare sia gli interni che gli esterni.

I suoi fiori sono tra i più apprezzati per la loro forma slanciata e per i colori sgargianti che vanno dal bianco al blu. Inoltre per crescere e fiorire ha bisogno di poco terreno e non necessita di particolari cure.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La pianta con una meravigliosa infiorescenza blu a forma di ombrello

Inconfondibile nel suo genere, utilizzata soprattutto come pianta ornamentale l’agapanto, scientificamente chiamata Agapanthus è la pianta ideale per ogni tipo d’arredamento. I fiori sono molto apprezzati per il loro colore e la loro forma. Per questo motivo li possiamo trovare anche in composizioni floreali durante eventi come matrimoni, convegni o di altra specie.

È considerata la pianta dell’amore. Agapanto, infatti, è l’insieme di due parole che derivano dal Greco: agape (amore) e anthos (fiore) e sono molte le leggende e tradizioni legate a questa pianta.

Una di queste, in alcune popolazioni dell’Africa, è quella di utilizzare le radici della pianta per formare una collana da far indossare alla sposa durante la cerimonia. Infatti secondo alcune usanze, viene fatto per stimolare la fertilità della sposa e come protezione per il feto durante la gestazione. Anche dopo la gravidanza, la madre indossa ancora la collana di radici per attirare fortuna e salute per la vita del suo bambino

Come coltivare la meravigliosa pianta in vaso

La pianta dell’agapanto è molto facile da coltivare e non richiede molto spazio, anzi se si vuole ottenere il massimo della fioritura bisogna prediligere vasi stretti ed evitare di rinvasarla.

Durante l’autunno è preferibile portare la pianta all’interno dell’abitazione in quanto il vento la danneggia. Durante l’estate si può collocare anche all’esterno in una zona a mezzombra o luminosa, ma non con il sole diretto.

La spettacolare infiorescenza si schiude da un bocciolo molto grande che si forma in primavera. La fioritura dura fino a tarda estate con colori stupendi e profumi inebrianti.