Di piante aromatiche conosciute e utilizzate nelle ricette ne conosciamo tantissime. Chi non conosce il basilico, il rosmarino, la salvia e tante altre.

C’è chi ama utilizzarle per rendere più saporite e particolari molte ricette che realizziamo quotidianamente.

C’è anche chi ama coltivarle e averle sempre pronte in terrazzo o in giardino.

Le piante aromatiche con il loro sapore e il loro profumo intenso riescono a dare sempre quel tocco in più che manca quando non ci sono.

Le utilizziamo per condire il pesce, la carne, i primi piatti di pasta e, spesso, anche qualche dolce particolare.

Il Levistico

In questo articolo vogliamo parlare di una di quelle piante aromatiche di cui si sente parlare poco. Infatti, la pianta aromatica migliore ma poco conosciuta per condire la carne è questa.

Stiamo parlando del Levistico. Questa è una pianta che fa parte della famiglia alla quale fa parte anche il nostro amato basilico.

È sicuramente più conosciuto con il nome di “sedano di monte”.

Una credenza del passato ha a che fare con questo tipo particolare di pianta aromatica. Infatti, si pensava che potesse allontanare e proteggere dai mali e dalle energie negative. Proprio per questa antica credenza, oggi questa pianta si chiama così. Infatti, levisticum deriva dal latino “levare”.

Insomma, questa pianta è forse quella che si accosta meglio ad un piatto di carne. Riesce a far risaltare il suo sapore aggiungendo un tocco in più che altrimenti mancherebbe. Saranno senza dubbio d’accordo i veri amanti della carne. Potrebbe, invece, incontrare meno il gusto di chi invece non la apprezza molto.

Inoltre, di solito i suoi semi possono essere usati al posto del sedano. Perfetti per essere sparsi sopra un buon piatto di patate. Non dimentichiamoci che il loro sapore potrebbe far risaltare e arricchire il gusto di buone focacce appena sfornate.