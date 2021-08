I rimedi naturali come questi non devono sostituire medicinali e terapie specifiche, ma essere un sostegno per la salute canina. Per questo motivo, la Redazione intende approfondire il ruolo che l’estratto di questa pianta ha nell’alimentazione del cane. Stiamo parlando dell’Echinacea, il cui estratto vegetale pare registrare incredibili benefici sulla salute canina, come dimostrato da alcune ricerche. L’echinacea è la pianta antibatterica e antimicotica che allevia anche i problemi respiratori dei nostri cani e altri problemi della cute. Ecco i motivi per cui converrebbe inserirla nell’alimentazione canina, sempre dietro consulto di un medico veterinario che valuti caso per caso.

I benefici che ha sulla salute e il benessere del cane

Bisogna innanzitutto dire che è possibile trovarla sotto forma d’integratore, di tintura madre, di estratto o di polvere libera. Studi clinici recenti la utilizzerebbero nella prevenzione e nella cura di alcune malattie delle vie aree superiori e da raffreddamento. Nell’estratto di Echinacea è possibile trovare oli essenziali, flavonoidi e polisaccaridi.

L’echinacea svolge anche una funzione antibatterica e antimicotica ed è per questo motivo che molto spesso trova utilizzo come olio da applicare direttamente sulla cute. È particolarmente efficace contro batteri come Stafilococco ed Escherichia coli, ma anche numerosissimi funghi che attaccano il manto canino.

Ha poi azione antivirale e aumenta la produzione degli anticorpi, oltre a svolgere una potente azione cicatrizzante. Ma i benefici non terminano certo qui, perché l’echinacea ha tantissimi altri benefici nella salute canina.

Ecco la pianta antibatterica e antimicotica che allevia anche i problemi respiratori dei nostri cani

Il suo estratto neutralizzerebbe pure i radicali liberi e non è un caso che proprio questa pianta sia presente in moltissimi prodotti alimentari per cani.

In particolare, sono i cani che subiscono forti stati di stress da lavoro a dover preferire questo tipo di alimentazione. Ma è possibile fare lo stesso discorso anche per i cani che vivono stress emotivi, come accade spesso nei canili.

Per quanto riguarda, invece, la cura di malattie respiratorie l’echinacea pare efficace in circa il 92% dei casi di somministrazione. In quest’ultimo caso, la somministrazione avviene principalmente tramite estratto della pianta in polvere.

