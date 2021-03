Questa è una storia ai limiti dell’assurdo. Una donna vive a New York con solo 200 dollari al mese, cioè circa 170 euro. Risparmia su tutto, compresa la carta igienica, e in questo modo riesce a sopravvivere nella città più costosa del mondo.

Come fa? Scopriamo insieme la storia di Kate Hashimoto. La persona più risparmiatrice del mondo fa cose assurde e arriva a fine mese così.

Non usa neanche la carta igienica

C’è chi vede il risparmio come un obiettivo quotidiano e chi, invece, ne fa una vera e propria ossessione.

È il caso di Kate Hashimoto, una donna che vive a New York spendendo meno di 200 dollari al mese. Già quest’affermazione risulterebbe assurda, considerando il fatto che la città americana è tra le più costose al mondo.

Eppure questa ragazza riesce a risparmiare su tutto, mettendo in atto degli stratagemmi quantomeno particolari. Intervistata da una Tv americana, la ragazza ha spiegato come riesca a sbarcare il lunario grazie ad uno stile di vita più che frugale.

Kate ha un modo di intendere la vita e il denaro tutto suo. Non pensa che si debbano sprecare soldi per comprare cose che poi andrebbero buttate via subito, come ad esempio succede con la carta igienica.

Per questo, la ragazza ha dichiarato di non usarne, anzi. Dopo aver fatto i suoi bisogni, risolve tutto con un po’ di acqua e sapone. E se si lava le mani in un bagno pubblico, non butta le salviette di carta con cui si è asciugata, ma le rimette in borsa per riutilizzarle.

Una scelta ecologica o puramente economica? Chi lo sa. Eppure Kate non si fa intimorire neanche dagli sguardi insospettiti delle persone. Neanche quando, per mangiare, va a rovistare nella spazzatura. Le persone tendono a buttare i cibi appena questi raggiungono la data di scadenza, anche se, talvolta, sono ancora perfettamente commestibili.

È questa la convinzione che spinge Kate a recuperare dai cassonetti pietanze gettate da altri, risolvendo così anche la questione “pranzo”.

La casa di Kate

Spendere soldi per arredare casa? Neanche per sogno.

Il letto di Kate non è altro che una pila di materassini di yoga che altre persone avevano deciso di buttare e a cui lei ha dato una seconda vita.

Il suo tavolo da pranzo? Una torre di giornali e riviste. Insomma, una vita frugale, e forse anche troppo.

É questa la storia di Kate Hashimoto: la persona più risparmiatrice del mondo fa cose assurde e arriva a fine mese così.