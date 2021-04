Pasqua quest’anno sarà sicuramente diversa. E molti hanno paura che potrebbe risultare triste o noiosa senza tutti i parenti e gli amici attorno al tavolo a mangiare insieme. Ma, per evitare questa situazione negativa, non c’è nulla di meglio che sfruttare il potere della musica. Solo le giuste canzoni, infatti, potranno rendere questa domenica bella come sempre. Ed è per questo che vogliamo consigliare la perfetta playlist per godersi il pranzo di Pasqua in allegria.

Hallelujah, Leonard Cohen

Iniziamo con l’incredibile voce di Leonard Cohen, per partire con tranquillità e calma. “Hallelujah” è, sicuramente, uno dei più bei brani da mettere in un’occasione del genere. Durante l’antipasto, o la preparazione di esso, questa canzone ci porterà in luoghi lontani, facendoci apprezzare le piccole cose che abbiamo.

Luce, Mango

Continuiamo poi con Mango. E scegliamo il brano “Luce” per questa occasione. In questa canzone, che parla di un amore perduto, potremo rivedere un simbolismo pasquale davvero perfetto per l’occasione. Questo testo ci arriverà dritto al cuore, e creerà un connubio di pace e serenità.

Una storia disonesta, Stefano Rosso

E ora arriviamo, invece, a una canzone dal ritmo decisamente più allegro e incalzante. Il genio Stefano Rosso ha dato vita a un brano famosissimo. “Una storia disonesta” parla della bellezza dei rapporti, e non potrebbe esserci scelta più azzeccata per questa domenica.

I will survive, Gloria Gaynor

Concludiamo con un cult, con una pietra miliare del panorama musicale mondiale. Mentre serviamo il dolce e ci alziamo da tavola per prendere aria, mettiamo play con Gloria Gaynor. “I will survive” farà divertire tutti, ci farà ballare e ci farà sorridere. Una canzone davvero perfetta per concludere il pranzo con una felicità del tutto nuova. E, non dimentichiamoci, che ci farà smaltire tantissime calorie grazie al suo ritmo veloce! Dunque, ecco la playlist perfetta per godersi il pranzo di Pasqua in allegria! Salviamoci queste scelte e prepariamoci a passare una domenica bellissima!