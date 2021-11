In estate ci sono tantissimi frutti colorati, buoni e profumati, i cui nutrienti costituiscono un vero e proprio toccasana per idratare l’organismo durante il grande caldo.

Senza dubbio la frutta estiva è l’ideale per realizzare delle fresche gustose e saporite marmellate.

Le marmellate fatte in casa sono genuine, sane e nutrienti, si prestano perfettamente non solo per realizzare ottime colazioni e merende, ma anche per farcire crostate, dolci e biscotti o per accompagnare antipasti e formaggi.

Niente paura, anche d’inverno si possono realizzare delle ottime e saporite marmellate con la frutta di stagione che la natura continua inesorabilmente a regalare.

Vedremo come preparare la perfetta marmellata invernale deliziosa prelibata e semplice da preparare, dal sapore unico e inconfondibile, da realizzare rigorosamente con frutta biologica e di stagione con soli 2 ingredienti.

Novembre è decisamente il mese migliore per preparare delle ottime marmellate di arance, squisite genuine e ricche di vitamine.

Una marmellata dal piacevole retrogusto amaro, corposa dal colore intenso, perfetta da spalmare su pane e fette biscottate, per farcire dolci, croissant e pancake.

La perfetta marmellata invernale, deliziosa prelibata e semplice da preparare, dal sapore unico e inconfondibile

Vediamo gli ingredienti

2kg di arance Navel

zucchero pari alla metà del peso delle arance senza buccia

cannella facoltativa

Procedimento

Prima di tutto è necessario provvedere alla perfetta sterilizzazione dei barattoli utilizzando il microonde o la bollitura in pentola.

Pelare le arance eliminando la buccia,(mettendo da parte qualche scorza) e tutta la parte bianca, tagliare ogni spicchio a pezzetti e versarli nella pentola.

Aggiungere lo zucchero, diminuire la quantità di zucchero se si desidera una marmellata meno dolce e lasciar cuocere a fiamma media.

Aggiungere se si desidera un po’ di cannella.

Far cuocere il tutto per 50 minuti circa fino ad ottenere la consistenza desiderata, a fine cottura la marmellata risulterà un po’ liquida, in seguito al raffreddamento tenderà ad addensarsi di più.

Intanto portare ad ebollizione due pentolini colmi d’acqua.

Tagliare a striscioline sottili le scorze messe da parte e far cuocere per 3 minuti nel primo pentolino.

Poi scolarle e trasferirle nel secondo pentolino, lasciando cuocere per altri 3 minuti, procedimento necessario per far perdere alle scorse il gusto amaro.

Aggiungerle dunque alla marmellata negli ultimi minuti della cottura.

Riempire i vasetti sterilizzati, con la marmellata bollente, chiudere bene, preferibilmente con coperchi nuovi, e capovolgere i barattoli fino al completo raffreddamento.

Si andrà a formare dunque il sottovuoto, garantendo la loro conservazione per diversi mesi.

Ecco pronta la perfetta marmellata d’arance, sana buona e gustosa.

