Oggi si desidera parlare di Erice, un paese ricco di tradizioni, storia e cultura. Perfetto per chi desidera fare una fuga dalla solita routine e per vivere un momento romantico in un posto tanto bello. Scopriamo allora la perfetta destinazione per un week end romantico verso un incantevole borgo siciliano per gustare al mare piatti tipici a prezzi contenuti.

Guardare al di là del cielo

Si possono ammirare tratti di Mediterraneo che sono davvero uno spettacolo. E poi si resterà sorpresi ad ammirare tramonti bellissimi difficili da dimenticare. Questa è Erice, magnifico borgo ancora sconosciuto in Sicilia.

Dall’alto si potrà ammirare il monte da diverse prospettive e perdersi tra le sue viuzze particolari. Si potrà passeggiare e scoprire fortezze e giardini. Infinite cose da vedere che si potranno scoprire durante la permanenza a Erice. L’incredibile vista panoramica abbraccia il golfo di Trapani fino alle isole di Egadi.

La perfetta destinazione per un week end romantico verso un incantevole borgo siciliano per gustare al mare piatti tipici a prezzi contenuti

Dall’altra parte le famose campagne sicule. Saper esplorare tutti gli scorci di questo suggestivo paese lascerà ricordi indimenticabili. Il clima è ideale perché le giornate sono sempre fresche e non si soffre il caldo.

Tipico cibo siciliano

Non si può fare a meno di restare entusiasmati dal cibo di questo borgo, tipico della Sicilia. Quindi fermiamoci nei ristoranti per assaggiare tutte le loro specialità. Non dimentichiamo assolutamente di fermarci nella famosa pasticceria “Maria Grammatico” per assaggiare i suoi squisiti dolcetti alle mandorle.

Prezzi contenuti

Si potranno trovare pensioni a prezzi abbordabili e fare una vacanza di tutto rispetto senza spendere tanto. Il consiglio di ProiezionidiBorsa è di pianificare per tempo il viaggio. Si troveranno soluzioni economiche molto buone.

Affrettiamoci, quindi, a prenotare le nostre prossime vacanze perché è sicuramente questa la perfetta destinazione per un week end romantico.