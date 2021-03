La pensione di invalidità o di reversibilità può essere conseguita anche se i contributi sono versati in Stati diversi. La pensione di invalidità e di reversibilità si perde se si cambia residenza in altro Stato? Abbiamo chiarito in un articolo precedente, la possibilità di totalizzare i contributi versati in Italia e all’Estero. L’Italia ha contratto delle convenzioni con alcuni Stati. In questi casi è possibile operare la totalizzazione dei contributi. Dove invece non è prevista la convenzione è possibile, comunque, operare il riscatto contributivo oneroso. Questo significa che il costo dell’operazione di riscatto è a carico del lavoratore. Verifichiamo cosa succede nel caso di cambio Stato.

La pensione di invalidità e di reversibilità si perde se si cambia residenza?

È importante sapere che, se si presenta la domanda di indennità di invalidità o pensione di invalidità, ogni Paese ha condizioni e regole diverse. Infatti, può esigere che il richiedente si sottoponga ad esami necessari per poter giungere ad una conclusione. Ad esempio, un Paese potrebbe considerare lo stato di inabilità in base allo stato clinico. Mentre un altro potrebbe non considerare l’inabilità sufficiente a riconoscere un’indennità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Reversibilità e cambio Stato

In riferimento alla pensione di reversibilità, alcuni paesi dell’UE non prevedono questa prestazione. Quindi, se si fa affidamento sulla possibilità di ricevere la pensione di reversibilità a morte del coniuge, si consiglia di verificare se nello stato di trasferimento la pensione di reversibilità esiste.

Per chi già percepisce la pensione di reversibilità e vuole cambiare Stato, potrà continuare a fruire della prestazione. In linea generale, le norme sulle pensioni superstiti, riconosciute ai coniugi superstiti o agli orfani, sono uguali. Seguono le stesse regole che riguardano le pensione di vecchiaia e di invalidità. Nello specifico, le pensioni di reversibilità devono essere pagate a prescindere da dove risiede il coniuge superstite, e in qualsiasi Stato UE.